Estados Unidos confirma arresto de adolescente chileno por exceder fecha límite de su Visa Waiver

El joven de 18 años se encuentra bajo custodia a la espera de su deportación. Según informaron las autoridades, se quedó más de dos años después de la fecha límite de su visa.

(EFE) – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles el arresto en Los Ángeles de un adolescente chileno por “abusar” del Programa de Exención de Visa (también conocido como Visa Waiver), que permite a los ciudadanos de ciertos países designados viajar a EE.UU. por turismo hasta por 90 días sin necesidad de visa.

Un funcionario del DHS confirmó a EFE que Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, que recién cumplió los 18 años, está bajo su custodia a la espera de su deportación por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visa.

La familia de Guerrero- Cruz denunció que el joven, de origen chileno, desapareció la mañana del pasado 8 de agosto cuando paseaba a su perro en la ciudad de Reseda, ubicada en el condado de Los Ángeles.

Al ver que el joven no regresaba a su casa, salieron a buscarlo, pero la familia solo encontró a su perro vagando por un congestionado bulevar y el collar atado a un árbol.

En una publicación de GoFundMe, la familia explicó que después se enteraron que el joven fue detenido por agentes enmascarados que parecían pertenecer al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Lo trataron como a un delincuente, bromeando mientras lo arrestaban: ‘Gracias a él, pueden beber este fin de semana’, y riéndose de los $2.500 que acababan de conseguir”, aseguró la familia en la publicación sobre la supuesta bonificación que recibirían los agentes de inmigración.

El joven chileno estaba a punto de regresar a la escuela para cursar su último año de colegio.

El DHS explicó hoy que Guerrero Cruz fue detenido por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visa, “abusando” del Programa de Exención de Visa (VWP) bajo el cual ingresó a Estados Unidos, el cual le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023.

El VWP permite a los visitantes de EE.UU., incluidos aquellos que viajan por negocios, permanecer hasta 90 días en el país sin necesidad de solicitar una visa de visitante, con algunas salvedades.

Actualmente, hay 41 países en la lista, siendo Chile el único país suramericano en la lista a julio de 2025.

El DHS está considerando incluir a Argentina nuevamente en este programa.