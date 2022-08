El estrecho es un tramo de agua de 180 kilómetros que separa la isla democrática autónoma de Taiwán de China continental.

Beijing reclama la soberanía sobre Taiwán a pesar de que el gobernante Partido Comunista de China nunca ha controlado la isla, y considera que el estrecho es parte de sus “aguas internas”.

La Marina de Estados Unidos, sin embargo, dice que la mayor parte del estrecho se encuentra en aguas internacionales.

La Marina cita una ley internacional que define las aguas territoriales como una extensión de 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) desde la costa de un país y envía regularmente sus buques de guerra a través del estrecho en lo que llama operaciones de libertad de navegación, incluidos los viajes recientes de los destructores de misiles guiados USS Benfold y USS Port Royal.

Esos tránsitos provocaron respuestas airadas de Beijing.

“Las frecuentes provocaciones y alardes de Estados Unidos demuestran plenamente que es el destructor de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y el creador de riesgos de seguridad en el Estrecho de Taiwán”, dijo el coronel Shi Yi, dijo el portavoz del Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación, después del tránsito del Benfold el 19 de julio.

Beijing ha intensificado las maniobras militares en el estrecho, y los cielos sobre él, luego de la visita de Pelosi a la isla a principios de este mes.

Minutos después del aterrizaje de Pelosi en Taiwán el 2 de agosto, el EPL anunció cuatro días de ejercicios militares en seis zonas que rodean la isla.

Las maniobras incluyeron el lanzamiento de misiles balísticos en aguas alrededor de Taiwán, numerosos buques de guerra chinos navegando en el Estrecho de Taiwán y docenas de aviones de combate del Ejército Popular de Liberación rompiendo la línea media, el punto medio entre China continental y Taiwán que Beijing dice que no reconoce pero que ha respetado en gran medida.

Desde que terminaron oficialmente esos ejercicios, los aviones de combate del EPL han seguido cruzando la línea media todos los días, generalmente en números de dos dígitos, según las estadísticas del Ministerio de Defensa de Taiwán. Desde el 8 de agosto, el último de los cuatro días de simulacros anunciados la noche en que Pelosi aterrizó en Taiwán, hasta el 22 de agosto, entre cinco y 21 aviones del EPL cruzaron la línea media cada día.

En julio, el mes anterior al viaje de Pelosi, los aviones de combate chinos cruzaron la línea media solo una vez, con un número no especificado de aviones, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Además, Taiwán informa que se han visto entre cinco y 14 buques de guerra del EPL en las aguas que rodean a Taiwán.

Los ejercicios del EPL continuaron esta semana, parte de lo que normalmente es una temporada alta para los simulacros chinos.

El Comando del Teatro del Este de China dijo el viernes que había realizado “patrullas de seguridad conjuntas de preparación para el combate y ejercicios de entrenamiento de combate con tropas de múltiples servicios y armas en las aguas y el espacio aéreo” alrededor de Taiwán.

Ese anuncio se produjo después de que la senadora estadounidense Marsha Blackburn, una republicana de Tennessee que forma parte de la Comisión de Servicios Armados del Senado, se convirtiera en la más reciente miembro del Congreso en visitar Taiwán desafiando la presión de Beijing, diciendo: “No me dejaré intimidar por la China comunista para que le dé la espalda a la isla”.

En tuits el viernes por la mañana, la senadora estadounidense, que no representa al gobierno de Biden, reiteró su apoyo a Taiwán.

“Nunca me inclinaré ante el Partido Comunista Chino”, dijo en uno. “Seguiré apoyando a los (taiwaneses) y su derecho a la libertad y la democracia. Xi Jinping no me asusta”, agregó más tarde, refiriéndose al líder de China.

Nicholas Burns, el embajador de Estados Unidos en China, le dijo a CNN la semana pasada que la respuesta de Beijing a la visita de Pelosi a Taiwán ha sido “una reacción exagerada”.

“No creemos que deba haber una crisis en las relaciones entre Estados Unidos y China por la visita, la visita pacífica, de la presidente de la Cámara de Representantes a Taiwán… fue una crisis fabricada por el gobierno de Beijing”, afirmó Burns en una entrevista desde la Embajada de EE.UU.

Ahora “incumbe al gobierno aquí en Beijing convencer al resto del mundo de que actuará pacíficamente en el futuro”, dijo el embajador.

“Creo que hay mucha preocupación en todo el mundo de que China ahora se ha convertido en un agente de inestabilidad en el Estrecho de Taiwán y eso no le interesa a nadie”, señaló.

Otros funcionarios estadounidenses habían dicho que Washington no cambiaría la forma en que opera el ejército estadounidense en la región.

“Seguiremos volando, navegando y operando donde lo permita el derecho internacional, de conformidad con nuestro compromiso de larga data con la libertad de navegación, y eso incluye realizar tránsitos aéreos y marítimos estándar a través del Estrecho de Taiwán en las próximas semanas”, dijo Kurt Campbell, coordinador del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el Indo-Pacífico, a periodistas en la Casa Blanca el 12 de agosto.

El embajador chino en Washington, Qin Gang, dijo la semana pasada que los tránsitos estadounidenses solo intensifican las tensiones.

“Hago un llamado a los colegas estadounidenses para que ejerzan moderación, para que no hagan nada que aumente la tensión”, dijo Qin a los periodistas en Washington. “Si hay algún movimiento que dañe la integridad territorial y la soberanía de China, China responderá”.