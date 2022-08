(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está valorando cancelar parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios contrajeron con el Gobierno federal para poder pagar sus estudios, según adelantaron este martes medios estadounidenses.

La decisión del mandatario podría hacerse pública este miércoles, tras meses de debate interno y cuando quedan tres meses para las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas necesitan el voto joven para mantener su mayoría en el Congreso.

Según las cadenas CNN y MSNBC, Biden planea perdonar hasta US$ 10.000 por estudiante, pero esa medida solo beneficiará a quienes ganan menos de US$ 125.000 al año. Además, según medios, tiene previsto posponer de nuevo el pago de la deuda de millones de estudiantes en lo que supone la continuación de un programa creado en 2020 al inicio de la pandemia por su antecesor, Donald Trump (2017-2021). Esas medidas beneficiarían a unos 45 millones de estudiantes, de acuerdo con The New York Times.

El ala más progresista del Partido Demócrata y las organizaciones que representan a minorías raciales llevan meses presionado a Biden para que perdone toda la deuda estudiantil o al menos una parte. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, le ha pedido que perdone US$50.000 a cada estudiante, ya que en algunos casos las deudas pueden superar los 100 mil e incluso los 200 mil dólares.

Asimismo, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el principal grupo de EE.UU. en defensa de los afroamericanos, ha recordado repetidamente a Biden que la comunidad negra se ha visto afectada desproporcionalmente por el problema de la deuda estudiantil y reclaman que se condonen US$ 50.000 por estudiante.

Biden, sin embargo, no se ha mostrado dispuesto a ir tan lejos. Durante la campaña electoral de 2020, dijo que apoyaría cancelar hasta US$ 10.000 a cada estudiante. El gobernante debe tomar una decisión antes del 31 de agosto, cuando deberían reanudarse los pagos de algunas de las deudas estudiantiles.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden ha condonado unos US$ 32.000 millones en deudas, lo que ha beneficiado a 1,6 millones de estadounidenses, más que ningún otro Gobierno en la historia del país, según un portavoz de la Casa Blanca consultado por EFE.

La Reserva Federal de EE.UU. estima que cuatro de cada diez personas que estudiaron en la universidad deben devolver algún tipo de préstamos. De media, cada estudiante debía en el año 2020 entre 20 mil y 25 mil dólares.