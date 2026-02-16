Estados Unidos aumenta presión militar sobre Irán mientras avanzan conversaciones sobre programa nuclear

Los efectivos estadounidenses continúan aumentando por mar y aire en Oriente Medio a la espera de la segunda reunión con representantes iraníes en Ginebra.

(CNN) – El ejército estadounidense continúa reforzando significativamente sus activos aéreos y navales en Oriente Medio antes de las conversaciones previstas con Irán en Ginebra el martes. Se están poniendo en marcha las medidas necesarias tanto para intimidar a Teherán como para tener opciones de ataque dentro del país si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear, según informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Los activos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con base en el Reino Unido, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento y aviones de combate, están siendo reposicionados más cerca del Medio Oriente, según fuentes familiarizadas con los movimientos.

Estados Unidos también continúa enviando sistemas de defensa aérea a la región, según un funcionario estadounidense, y varias unidades militares estadounidenses desplegadas en la región, que se esperaba que rotaran en las próximas semanas, han recibido órdenes extendidas, según una fuente familiarizada con el asunto. Decenas de aviones militares de carga estadounidenses han transportado equipo desde Estados Unidos a Jordania, Baréin y Arabia Saudita en las últimas semanas, según datos de seguimiento de vuelos.

El viernes por la noche, varios cazas también recibieron autorización diplomática para entrar en el espacio aéreo jordano, según comunicaciones de tráfico aéreo de código abierto . Imágenes satelitales muestran que 12 aviones de ataque F-15 estadounidenses se encuentran estacionados en la base aérea jordana de Muwaffaq Salti desde el 25 de enero.

En términos más generales, datos de vuelos de código abierto revelan que ha habido más de 250 vuelos de carga estadounidenses a la región.

El presidente Donald Trump lleva semanas amenazando con una acción militar contra Irán, comenzando el mes pasado cuando advirtió a los líderes iraníes que estaba dispuesto a ordenar un ataque si el gobierno no cesaba la matanza de manifestantes. El viernes, afirmó creer que un cambio de régimen “sería lo mejor que podría pasar” en Irán.

La acumulación de activos militares y el énfasis de Trump y miembros de alto rango de la administración en que es preferible un cambio de régimen tiene a la región nerviosa y aumenta lo que está en juego en las conversaciones del martes, en las que el presidente dijo el lunes que estará involucrado “indirectamente”. Se espera que las conversaciones en Suiza sean dirigidas por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, del lado estadounidense, con Irán representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

“Nadie sabe” quién tomaría el control

Sin embargo, la administración aún no parece tener una comprensión clara de qué sucedería si derrocara al régimen iraní, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. El secretario de Estado, Marco Rubio, se hizo eco de esta idea durante una audiencia en el Congreso a finales del mes pasado, al declarar a los legisladores que «nadie sabe» quién asumiría el poder si el régimen cayera.

Las posibles alternativas podrían ser aún más problemáticas para Estados Unidos y sus aliados, según las fuentes. A corto plazo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de línea dura, probablemente llenaría cualquier vacío de liderazgo, según la comunidad de inteligencia estadounidense.

“El CGRI es definitivamente prominente y funciona por encima de la burocracia militar estándar, pero es difícil predecir exactamente qué sucedería en un escenario de colapso del régimen”, dijo una fuente familiarizada con recientes informes de inteligencia estadounidenses sobre el asunto.

Estados Unidos también carece de una visión clara de la jerarquía del CGRI tras el asesinato por parte de Estados Unidos del comandante militar más poderoso de Irán, el mayor general Qasem Soleimani, durante el primer mandato de Trump.

Si bien los funcionarios de inteligencia estadounidenses tenían una muy buena comprensión de la dinámica de poder en Venezuela antes de que Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro el mes pasado, carecen de la misma visión sobre quién, si alguien, constituiría un reemplazo viable para el líder supremo de Irán, dijeron las fuentes.

Varias fuentes afirmaron que existían razones legítimas para considerar la acción cinética hace varias semanas, en el punto álgido de las protestas iraníes. En ese momento, hubo un breve lapso de tiempo en el que los ataques estadounidenses podrían haber inclinado la balanza a favor de la oposición, impulsando a los iraníes a derrocar a su gobierno de forma orgánica.

Esas fuentes ahora se preguntan si Trump “perdió el momento” y cuestionan si ataques militares semanas después lograrían lo que pudieron lograr el mes pasado.

En ese momento, sin embargo, los activos militares estadounidenses estaban concentrados en el Caribe en lugar de en Medio Oriente, lo que limitaba las opciones de la administración y preocupaba a los israelíes, que estaban preocupados de quedar expuestos si Irán tomaba represalias atacándolos con misiles balísticos.

Desde entonces, Trump ha cambiado su justificación para un posible ataque, argumentando que se debe a la renuencia de Irán a dejar de enriquecer uranio para su programa nuclear.

“Creo que tendrán éxito”, dijo Trump el viernes sobre las próximas conversaciones. “Si no, será un día muy malo para Irán”.

A diferencia del mes pasado, ahora Estados Unidos tiene en la región al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, en camino al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford y escuadrones de aviones de combate y aviones cisterna que están siendo reposicionados rápidamente.

“En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos”, dijo Trump el viernes, cuando se le preguntó por qué el Ford se dirigía a la región.

La acumulación de tropas ofrece al ejército estadounidense amplias opciones de ataque si Trump ordena un ataque. Los destructores con misiles guiados que navegan con los portaaviones, por ejemplo, pueden transportar docenas de misiles de crucero Tomahawk con un alcance de 1.600 kilómetros y ojivas convencionales de 450 kilos. Los grupos de ataque de los portaaviones de la Armada estadounidense suelen operar con un submarino de ataque que también puede lanzar Tomahawks. Los aviones de combate F-35 y F-15E pueden transportar una serie de bombas guiadas y misiles aire-tierra.

Entre los posibles objetivos de los ataques se encuentran la sede del CGRI y otras instalaciones militares fuera de las instalaciones nucleares iraníes, según diversas fuentes. También se está debatiendo la posibilidad de que Estados Unidos e Israel realicen operaciones conjuntas, según las fuentes. Estas podrían asemejarse a la Operación Martillo de Medianoche del verano pasado, cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes hacia el final de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, añadieron.

“Es difícil llegar a un acuerdo con Irán”

Trump declaró el fin de semana que Estados Unidos “no quiere ningún enriquecimiento”, indicando que no aceptará un acuerdo que permita a Irán, ni siquiera el enriquecimiento de uranio a bajo nivel. Dada la postura de Irán de que el enriquecimiento es su derecho, algunas fuentes indicaron que podría no haber margen para la negociación.

Pero las fuentes también señalaron que las posiciones de línea dura antes de las negociaciones siempre pueden cambiar.

El gobierno iraní también tiene otras maneras de intentar repeler un ataque estadounidense, incluyendo incentivos económicos. Durante varias rondas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán el año pasado, se discutieron posibles acuerdos comerciales que podrían concretarse junto con un acuerdo nuclear, incluyendo otorgar a Estados Unidos acceso privilegiado al desarrollo de los recursos de petróleo, gas y tierras raras de Irán, según una fuente. Se espera que este tema se vuelva a plantear, añadió esta fuente.

El jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, se reunió con Araghchi el lunes en Ginebra para lo que ambos describieron como “discusiones técnicas en profundidad”, mientras se intensifican los preparativos para las cruciales negociaciones nucleares del martes.

En declaraciones públicas, Rubio ha sostenido que Trump prefiere una solución diplomática. Sin embargo, también ha insistido en que dicho acuerdo será difícil.

“Irán, en última instancia, está gobernado y sus decisiones son gobernadas por clérigos chiítas —clérigos chiítas radicales, ¿de acuerdo?—. Estas personas toman decisiones políticas basándose en la teología pura. Así es como toman sus decisiones. Por lo tanto, es difícil llegar a un acuerdo con Irán”, declaró Rubio en una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, el lunes.

Cuando se le preguntó el domingo si la administración informaría al Congreso si decide atacar a Irán o intentar remover al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, Rubio no se comprometió.

“Acataremos la ley al respecto, y depende de las circunstancias. Pero ahora mismo, estamos hablando de negociaciones”, declaró en una rueda de prensa en Eslovaquia.

Si eso cambia, será evidente para todos. Y, obviamente, haremos lo que la ley nos obligue a hacer, añadió.

Los aliados regionales, incluidos los estados árabes del Golfo Pérsico, están profundamente preocupados por la posibilidad de que la acción militar estadounidense desestabilizara la región. Han presionado para posponer la acción militar y dar más tiempo a la diplomacia, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

“Todos se oponen a un ataque”, declaró un diplomático de la región. Añadió que Israel es el único actor regional que ha instado a Estados Unidos a atacar.

Mientras tanto, Irán realizó nuevos ejercicios militares menos de 24 horas antes de las conversaciones de Ginebra. El lunes, la emisora ​​oficial iraní, la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, informó que el CGRI había lanzado una “valiente defensa” de tres islas iraníes por tierra, aire y mar, objeto de una prolongada disputa fronteriza entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, los drones del CGRI están posicionados en el punto más al sur de Irán, listos para enfrentar a cualquier agresor.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el mayor general Abdolrahim Mousavi, advirtió el domingo que “Trump debería saber que entraría en una confrontación que daría duras lecciones, cuyo resultado garantizaría que ya no profiriera amenazas por todo el mundo”, según la cadena estatal Press TV.