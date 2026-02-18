Estados Unidos estaría listo para atacar Irán el fin de semana, pero faltaría la orden de Trump

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que solo falta el vamos del presidente estadounidense para proceder con un ataque directo tras días en que escalaba la presencia militar norteamericana en Oriente Medio.

(CNN) – Las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para atacar a Irán desde este fin de semana, aunque el presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si autorizará tales acciones, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca ha sido informada de que las fuerzas armadas podrían estar listas para un ataque para el fin de semana, después de un importante despliegue en los últimos días de activos aéreos y navales en Medio Oriente, según las fuentes. Pero una de las fuentes advirtió que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es el mejor curso de acción. Se desconoce si tomaría una decisión para el fin de semana.

“Está dedicando mucho tiempo a pensar en esto”, dijo una fuente.

Negociadores iraníes y estadounidenses intercambiaron notas durante tres horas y media el martes en conversaciones indirectas en Ginebra, aunque se retiraron sin una resolución clara. El principal negociador de Irán dijo que ambas partes habían acordado un “conjunto de principios rectores”, aunque un funcionario estadounidense dijo que “aún hay muchos detalles por discutir”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que se esperaba que Irán proporcionara más detalles sobre su posición negociadora “en las próximas semanas”, pero no quiso decir si Trump pospondría una acción militar durante ese periodo. Se espera que el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio viaje a Israel el 28 de febrero para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ponerlo al tanto de las conversaciones con Irán, dijo el miércoles a CNN un funcionario del Departamento de Estado.

“No voy a fijar plazos en nombre del presidente de Estados Unidos”, dijo Leavitt.

Agregó que aunque “la diplomacia siempre es su primera opción”, la acción militar sigue sobre la mesa.

“Hay muchas razones y argumentos que se pueden esgrimir para un ataque contra Irán”, dijo, y añadió que Trump confiaba en el consejo de su equipo de seguridad nacional “ante todo”.

Las declaraciones vagas han impulsado temores crecientes de un conflicto militar entre ambas naciones, incluso cuando los funcionarios aparentemente mantienen la esperanza en la diplomacia. El USS Gerald Ford —el grupo de portaaviones más avanzado del arsenal estadounidense— podría llegar a la región este fin de semana, tras una serie de otros despliegues militares. Activos de la Fuerza Aérea de EE.UU. con base en el Reino Unido, incluidos aviones cisterna y cazas, están siendo reposicionados más cerca de Medio Oriente, según fuentes familiarizadas con los movimientos.

Por su parte, Irán está reforzando varias de sus instalaciones nucleares, utilizando concreto y grandes cantidades de tierra para enterrar sitios clave en medio de la presión militar de EE.UU., según nuevas imágenes satelitales y análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.

Trump, en sus declaraciones sobre Irán en las últimas semanas, ha hecho poco para lograr el apoyo del público estadounidense o del Congreso para una gran operación militar en el país. Ha insinuado un deseo de cambio de régimen e insistido en que Irán no obtenga un arma nuclear, pero no ha dicho cuáles serían exactamente sus objetivos al ordenar un ataque.