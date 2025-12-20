Estados Unidos atacó múltiples objetivos en Siria: “No es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”

Según autoridades estadounidenses, el ataque que llevaron a cabo en Siria a través de la "Operación Hawkeye" buscaba ser una respuesta a la muerte de dos soldados en manos de ISIS.

(CNN) – Estados Unidos atacó el viernes múltiples objetivos en Siria que el ejército estadounidense vinculó con ISIS como represalia por el reciente ataque que mató a dos militares estadounidenses allí, según dos funcionarios estadounidenses.

“Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo represalias muy serias, tal como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, escribió más tarde el presidente Donald Trump en Truth Social.

Según dijeron los dos funcionarios estadounidenses, durante la operación se alcanzaron aproximadamente 70 objetivos.

Los ataques, denominados “Operación Hawkeye”, en referencia al hecho de que los dos soldados estadounidenses muertos eran del “Estado Hawkeye” de Iowa, alcanzaron docenas de objetivos que los militares vincularon con ISIS, incluidos sitios de infraestructura y almacenamiento de armas en toda Siria, dijo uno de los funcionarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó los ataques como una “declaración de venganza” en una publicación en X el viernes por la tarde.

“Este no es el comienzo de una guerra; es una declaración de venganza”, escribió. “Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo”.

Tras el ataque del 13 de diciembre, en el que murieron dos soldados y un intérprete civil, las fuerzas estadounidenses y aliadas llevaron a cabo 10 operaciones que resultaron en la muerte o detención de unas 23 personas, añadió dicho funcionario. Dichas operaciones también proporcionaron información de inteligencia procedente de dispositivos electrónicos recopilados durante las operaciones, que contribuyó a la selección de los objetivos de los ataques, según el mismo funcionario estadounidense.

Cientos de tropas estadounidenses siguen desplegadas en Siria como parte de la misión de larga data de Estados Unidos para combatir a ISIS, una misión que comenzó cuando ISIS tomó rápidamente el control de una gran parte de Siria e Irak a mediados de la década de 2010. Posteriormente, las operaciones de Estados Unidos y sus socios, junto con un cambio de régimen en Siria, eliminaron en gran medida ese control territorial.

El objetivo de la Operación Hawkeye es asestar un gran golpe a los remanentes de ISIS en Siria y su capacidad de representar una amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región, dijo el mismo funcionario a CNN.

Los países socios, incluido Jordania, se unieron a Estados Unidos en los ataques, dijo el funcionario.

Las Fuerzas Armadas de Jordania confirmaron su participación en los ataques el sábado, diciendo que lo hicieron para evitar que organizaciones extremistas amenacen la seguridad de los vecinos de Siria “especialmente después de que la organización terrorista ISIS se reconstituyó y reconstruyó sus capacidades en el sur de Siria”.

Trump dijo el viernes que Estados Unidos está “atacando muy fuertemente contra los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado en sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se puede erradicar a ISIS”.

“El Gobierno de Siria, dirigido por un hombre que está trabajando muy duro para devolver la grandeza a Siria, y lo apoya plenamente”, añadió.

Si bien la administración Trump ha prometido represalias contra ISIS tras el ataque del 13 de diciembre, CNN informó que el Ministerio del Interior sirio afirmó que el atacante pertenecía al servicio de Seguridad Interna de Siria. Funcionarios estadounidenses y sirios reconocieron a CNN que los vínculos del atacante con ISIS no están del todo claros; ISIS no se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

Los dos militares estadounidenses fallecidos en Siria fueron identificados esta semana como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, residente de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, residente de Marshalltown, Iowa. Fallecieron mientras se enfrentaban a fuerzas hostiles en Palmyra, Siria, según informó el Ejército de Estados Unidos. Ambos soldados estaban asignados al 1.er Escuadrón de la Guardia Nacional de Iowa, 113.º Regimiento de Caballería, 2.º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería, 34.ª División de Infantería.

Tres miembros adicionales de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque y fueron evacuados para recibir tratamiento médico adicional.

“Nuestra prioridad ahora mismo es apoyar a las familias de nuestros soldados caídos y heridos”, declaró previamente el mayor general Stephen Osborne, ayudante general de la Guardia Nacional de Iowa, en un comunicado. “Toda la Guardia Nacional de Iowa lamenta esta terrible pérdida y nos unimos para apoyar a los soldados y sus familias”.

Aproximadamente 1.800 soldados de la Guardia Nacional de Iowa comenzaron a desplegarse en Medio Oriente a principios de este año como parte de la Operación Resolución Inherente, según un comunicado de la oficina de la gobernadora Kim Reynolds.