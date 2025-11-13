Estados Unidos anuncia Operación Lanza del Sur para blindar el hemisferio: “La misión expulsa a los narcoterroristas”

Según un comunicado del Departamento de Guerra, esta misión tiene como objetivos defender la patria estadounidense, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental, y proteger a la población de las amenazas vinculadas al tráfico de drogas.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este jueves que, por orden del Presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra ha puesto en marcha una nueva operación estratégica militar destinada a “reforzar la seguridad regional”.

A través de redes sociales, Hegseth anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, la cual será dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, en coordinación con SOUTHCOM.

Según el comunicado, esta misión tiene como objetivos “defender la patria estadounidense, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental, y proteger a la población de las amenazas vinculadas al tráfico de drogas”.

El Secretario destacó que “el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, subrayando que la operación busca salvaguardar tanto la estabilidad regional como la seguridad nacional.