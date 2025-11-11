Estados Unidos: Aerolíneas cancelan más vuelos para cumplir con órdenes por el cierre del Gobierno

Aunque el cierre del Gobierno de Estados Unidos pronto podría quedar atrás, podría afectar los viajes aéreos durante meses, y los expertos dicen que la ventana para una recuperación suficiente antes del Día de Acción de Gracias es estrecha.

Los empleados esenciales de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que han trabajado durante el cierre no recibirán de inmediato el pago retroactivo, y algunos podrían optar por no regresar al trabajo de inmediato.

Algunos controladores aéreos no volverán a sus trabajos y se están jubilando o renunciando para encontrar empleo donde no estén sujetos a cierres del Gobierno.

Si los controladores regresan a sus puestos, el piloto y consultor en aviación Kit Darby cree que las aerolíneas podrían tardar “una o dos semanas” en recuperarse.

“Si no logramos resolverlo esta semana (para poner fin al cierre), estamos empezando a llegar al punto en que no se habrá recuperado por completo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Darby.

“Creo que si lo resuelven esta semana, podríamos estar muy cerca de una recuperación total para el Día de Acción de Gracias”.

Henry Harteveldt, presidente del grupo de investigación Atmosphere Research Group, coincidió. Dijo que si el cierre se resuelve a más tardar al final de esta semana o incluso este fin de semana, las aerolíneas deberían tener tiempo suficiente para reorganizar sus horarios y operar vuelos en niveles normales para el Día de Acción de Gracias.

Pero si el cierre no se resuelve al final de esta semana, existe un gran riesgo de que los viajes durante el Día de Acción de Gracias se vean interrumpidos, dijo.