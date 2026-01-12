Estados Unidos: Abren investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal

La acción judicial fue anunciada luego de que Powell publicara una declaración en la que afirmó que la investigación era consecuencia directa de su continua disputa con la administración Trump sobre las tasas de interés.

(CNN) — Los fiscales federales han abierto una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su testimonio de junio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central en Washington D. C., por 2.500 millones de dólares.

La impactante acción contra la Reserva Federal independiente fue respondida con una declaración igualmente extraordinaria publicada por Powell en un video el domingo por la noche, en la que afirmó que la investigación era consecuencia directa de su continua disputa con la administración sobre las tasas de interés. Powell afirmó que era consecuencia de amenazas más amplias y presiones constantes por parte de la administración.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establece las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell en un comunicado el domingo por la noche.

La investigación envía un mensaje escalofriante a Powell y a quienquiera que dirija la Fed. Los inflexibles ataques del presidente Donald Trump contra el presidente de la Fed, a quien ha dicho que no volverá a nominar, han socavado la tradicional independencia política de la Fed. Trump incluso ha dicho que debería tener voz y voto en las decisiones sobre las tasas de interés.

Pero la investigación criminal lleva la disputa de Trump con la Reserva Federal a un nuevo nivel. Demuestra que quienquiera que Trump elija para reemplazar a Powell al concluir su mandato en mayo se enfrentará a una presión constante de la administración para bajar las tasas de interés.

Los inversores y economistas de todo el mundo valoran la independencia de la Reserva Federal. Garantiza que los responsables políticos pensarán en las ramificaciones a largo plazo de la fijación de la política monetaria (y no en caprichos políticos de corto plazo) a la hora de dirigir la economía.

El domingo, Powell vinculó directamente la investigación con la cuestión de la independencia de la Fed y su capacidad para fijar las tasas de interés sin interferencia política.

“Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación”.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, se negó a hacer comentarios sobre la investigación, pero dijo en una declaración a CNN que el fiscal general quiere “priorizar la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes”.

La Casa Blanca remitió a CNN al comunicado del Departamento de Justicia. En una entrevista con NBC News el domingo, Trump negó tener conocimiento de la investigación, afirmando: “No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Reserva Federal ni en la construcción de edificios”.

Reserva Federal: Una campaña de presión de un año de duración

Trump y sus aliados han criticado repetidamente a Powell durante el último año por no recortar las tasas de interés según las preferencias del presidente. En la segunda mitad del año pasado, la Reserva Federal redujo las tasas tres veces consecutivas, aunque sus funcionarios han declarado recientemente que es poco probable que vuelvan a bajarlas durante un tiempo.

La campaña de presión de Trump ha incluido una lluvia de insultos personales contra Powell, que derivaron en amenazas de despedir al presidente de la Fed. Sin embargo, Powell ha mantenido que Trump no tiene la autoridad para despedirlo.

Más tarde ese mismo año, Trump atacó a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, nombrada por el entonces presidente Joe Biden. El presidente y sus aliados acusaron a Cook de fraude hipotecario. Trump citó las acusaciones al despedirla en agosto, aunque Cook no ha sido acusada penalmente. La Corte Suprema escuchará los argumentos orales a finales de este mes sobre si Trump puede despedir a Cook.

La renovación de la Reserva Federal también ha sido motivo de controversia. Powell testificó ante el Congreso en junio, afirmando que la renovación fue una colaboración con diversas agencias y que los costos habían cambiado con el tiempo.

Trump ha amenazado con demandar a Powell por la renovación. El mes pasado, el presidente dijo que estaba considerando presentar una demanda contra Powell por incompetencia.

Aliados de Trump, como Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, y Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, han afirmado que el proyecto estuvo mal gestionado. Sin embargo, la Reserva Federal afirma que las mejoras en sus edificios, con décadas de antigüedad, eran necesarias, incluyendo la eliminación del amianto y la modernización de los sistemas eléctricos y de ventilación.

La acritud se hizo pública en julio, cuando Trump acompañó a Powell en una visita al proyecto. Powell corrigió a Trump frente a la prensa sobre el costo del proyecto, con la tensión entre ambos palpable.

El reemplazo de Powell en la Fed

La investigación federal se produce mientras Trump se prepara para anunciar su elección para reemplazar a Powell una vez que finalice su mandato en mayo. La decisión culminará un proceso de búsqueda de meses para el que posiblemente sea el puesto más influyente en la economía global.

Trump ha insinuado que el próximo presidente de la Reserva Federal podría ser el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, aunque también ha entrevistado recientemente a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, y se espera que entreviste al director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder.

Trump ha dicho que anunciará su elección “temprano” este año.

Tras la publicación de la investigación federal el domingo por la noche, el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, declaró en una publicación en X que se opondrá a la confirmación de cualquier candidato a la Reserva Federal, incluida la próxima vacante de su presidencia, hasta que este asunto legal se resuelva por completo. Tillis no aspira a la reelección.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, se hizo eco de esa idea en una declaración el domingo: “El Senado no debería seguir adelante con ninguna nominación de Trump para la Reserva Federal, incluida la de su presidente”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, también criticó la medida y dijo en una declaración: “El ataque de Trump a la independencia de la Fed continúa, amenazando la fortaleza y la estabilidad de nuestra economía”.

“Este es el tipo de intimidación que todos esperamos de Donald Trump y sus compinches. Cualquiera que sea independiente y no se alinee con Trump es investigado”, declaró Schumer en un comunicado.

Los inversores y analistas también estaban preocupados por la investigación y lo que podría significar para la economía más grande del mundo.

“Estamos atónitos ante este acontecimiento profundamente inquietante que surgió de repente después de un período en el que las tensiones entre Trump y la Reserva Federal parecían estar contenidas”, escribió Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota.

“Al momento de escribir esto, aún buscamos más información y contexto, pero a primera vista, parece que la administración y el banco central están en una guerra abierta…”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Hannah Rabinowitz, John Towfighi y Tami Luhby de CNN contribuyeron con este informe.