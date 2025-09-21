Esta es la razón por la que el turismo masivo está provocando más accidentes de tránsito en Escocia

En la última década, se han registrado cerca de 50 muertes en la A9, la carretera más larga de Escocia, conocida por sus frecuentes cambios de uno a varios carriles.

(CNN) – Fue un viaje emocionante por Tenerife lo que inspiró al escocés Robert Marshall a crear la Tourist Plate, una pegatina adhesiva que los viajeros pueden colocar en sus coches para alertar a otros usuarios de la carretera de que son nuevos en la zona.

“Estaba completamente estresado, iba en sentido contrario al que suelo conducir”, dice. “No podía leer las señales, pero todos me seguían de cerca. Le grité a mi compañero: ‘Ojalá supieran que soy un turista, porque se alejarían de mi coche’”.

En las Tierras Altas de Escocia, donde Marshall es propietario de un hotel, se ha registrado un aumento en el número de accidentes de tráfico graves que involucran a turistas. En la última década, se han registrado cerca de 50 muertes en la A9, la carretera más larga de Escocia, conocida por sus frecuentes cambios de uno a varios carriles.

El año pasado, la BBC informó que la policía local colaboraba con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para brindar consejos de seguridad, en particular a los visitantes estadounidenses. En mayo de 2025, Transport Scotland informó que el número de accidentes con conductores extranjeros que circulaban en sentido contrario había aumentado un 46 % en un año.

“Estamos sufriendo un exceso de turismo”, afirma Laùra Hänsler, activista de seguridad vial de la A9, quien ha estado trabajando con Marshall en la promoción de sus placas T. “La infraestructura está prácticamente colapsada porque nos estamos esforzando para gestionarla”.

Las placas aún no han sido aprobadas oficialmente por ninguna autoridad. Al ser contactadas por CNN, Transport Scotland afirmó que las normas nacionales de conducción, incluyendo los requisitos para exhibir las placas de los vehículos, eran competencia del Departamento de Transporte. Sin embargo, “según entendemos, siempre que no resulte ofensivo, cada uno puede poner lo que quiera en su coche”.

Las placas han generado mucha expectación en línea y han sido todo un éxito en TikTok. Marshall afirma haber recibido pedidos de las placas de 9,99 libras (unos 13,50 dólares, de los cuales el 10 % se destina a organizaciones benéficas de seguridad vial) desde lugares tan lejanos como Estados Unidos, Pakistán e India.

En un video de Facebook que muestra las reacciones de otros usuarios de la carretera ante la placa T, Hänsler dice que probó las placas yendo por la A9 y manteniendo una velocidad constante de 50 millas por hora (en una carretera de 60 mph).

“Dejé que los vehículos me alcanzaran y tuve ese par de segundos y luego comprendí: ‘Oh, eso es diferente, eso significa algo’”, comenta.

Los autos luego se retiraban rutinariamente para dejarle espacio, para su seguridad y la de ellos.

“Para eso está”, dice. “En la A9, no tienes la oportunidad de cometer ni una fracción de segundo de error. Y eso puede costarte la vida”.

Cómo desplazarse

Entonces, ¿por qué en el 70% de los países del mundo se conduce por el lado derecho de la carretera, pero otro 30% lo hace por el izquierdo?

En Europa continental, la estandarización de la circulación por la derecha comenzó con la eliminación de las distinciones de clase en la Francia revolucionaria (hasta entonces, la izquierda había sido el coto reservado a los ricos que viajaban en carruajes).

En Estados Unidos, se remonta a los pioneros y sus camionetas, y a un ajuste que dio a los conductores más control sobre el vehículo.

Pero si avanzamos hasta 2025, seguimos resolviendo problemas de navegación. Google Maps, por ejemplo, es una herramienta omnipresente que utilizan los turistas para desplazarse a nuevos destinos, así como a sus propias ciudades.

Sin embargo, la popular aplicación de mapas no funciona completamente en Corea del Sur, a pesar de que, según otros criterios, es un país experto en tecnología y amigable con los turistas.

Se trata de una lucha de décadas por un conjunto de datos cartográficos propiedad del gobierno surcoreano, y las tensiones geopolíticas se han expandido a cuestiones más amplias de “soberanía digital” y dominio del mercado. El gobierno tomará una decisión en octubre.

En algunas partes de Europa, las casetas de información turística están quedando obsoletas —Escocia ha anunciado que todos sus centros cerrarán a finales de 2025—, pero en países asiáticos como Corea del Sur, Japón y Hong Kong, están en pleno auge. Corea del Sur contaba con unos 300 centros de información turística en 2015. Ahora, la cifra se ha más que duplicado.

“Los turistas asiáticos generalmente valoran la guía estructurada y las explicaciones interpersonales”, declaró Xiang Li, experto en hospitalidad de Hong Kong, a CNN. “En cambio, los turistas europeos están más acostumbrados a las experiencias autoguiadas”.