Tras las masivas celebraciones y saludos tras el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, la esposa del mandatario electo y futura primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, también se sumó a las felicitaciones tras la victoria.

“Él será el presidente de todas nuestras familias”, escribió la doctora y académica en su cuenta de Twitter para dar un mensaje de unidad ante los mensajes divisorios que han existido en el Gobierno de Donald Trump, como los conflictos raciales y de ideologías.

Junto a su mensaje, adjuntó una foto donde posa junta al demócrata con su mascarilla.

Se espera que durante las 22 horas de Chile (20 horas en Estados Unidos) el mandatario electo dé su primera conferencia de prensa.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020