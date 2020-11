(CNN) – Kamala Harris, quien será la primera vicepresidenta afroamericana y la primera mujer en ocupar ese cargo, reaccionó en Twitter a su proyectada victoria.

“Esta elección es mucho más que Joe Biden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella”, tuiteó Harris junto con un video.

“Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos”, añadió.

“Lo hicimos, lo hicimos Joe. Eres el próximo presidente de los Estados Unidos”, agregó en otro video donde saludaba al presidente electo de ese país.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020