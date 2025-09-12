España, Irlanda, Eslovenia y más: Crisis en Eurovisión por países que amenazaron con no participar si compite Israel

Este viernes se sumó Países Bajos, desde donde dijeron “ya no poder justificar” la participación israelí debido al “grave y continuo sufrimiento humano en Gaza”, además del “deterioro de la libertad de prensa”.

(EFE/ CNN Chile) – Una verdadera crisis se desató al interior del Festival de Eurovisión luego de que varios países amenazarán con no participar en la edición de 2026 si lo hace Israel.

Este viernes, a España, Irlanda y Eslovenia, entre otros, se sumó Países Bajos. La cadena pública neerlandesa AVROTROS anunció que no participará en la instancia mientras Israel siga en el certamen, al considerar incompatible su presencia dada la tragedia humanitaria en Gaza.

En un comunicado, AVROTROS explicó que “ya no puede justificar” la participación israelí debido al “grave y continuo sufrimiento humano en Gaza”, además del “deterioro de la libertad de prensa, con la exclusión deliberada” de periodistas internacionales y asesinatos de reporteros locales.

“Asimismo, se ha comprobado la injerencia del Gobierno israelí durante la pasada edición del festival, cuando el evento fue utilizado como instrumento político. Esto contradice el carácter apolítico del certamen. Estas circunstancias son contrarias a los valores que AVROTROS defiende como emisora pública”, advirtieron.

Festival está haciendo consultas

La organización se encuentra consultando con las televisiones nacionales que son parte de este certamen formas de gestionar la participación en un momento de tensiones geopolíticas, indicó a EFE su principal responsable ante la presión los países.

“Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas en torno al conflicto en curso en Oriente Medio. Todavía estamos consultando con todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para recopilar opiniones”, indicó en un mensaje a EFE el director del festival, Martin Green.

El directivo recordó que las cadenas de televisión nacionales que forman parte de la UER tienen hasta mediados de diciembre para decidir si desean participar en el evento del próximo año, que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, a mediados de mayo.

“Depende de cada miembro decidir si quiere participar en el festival, y respetaremos cualquier decisión que tomen las cadenas”, agregó.

Este jueves, Irlanda advirtió, por boca de su televisión nacional RTE, que no tomará parte en el concurso de 2026 si se mantiene la participación de Israel, que ya ha desatado gran polémica en las dos pasadas ediciones por las violaciones de derechos humanos en la guerra de Gaza.

A principios de esta semana, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, también dejó la puerta abierta a que España haga lo mismo si Israel no es expulsada del festival, en una entrevista a RTVE, la cadena que representa al país ante la UER.

La cadena pública eslovena RTV Slovenija también lanzó una advertencia en este sentido la semana pasada.

Israel quedó segunda en la edición de este año y quinta en la de 2024, siendo además la más votada por el público en las dos ocasiones, mientras que la UER sí suspendió la participación rusa del festival por su invasión de Ucrania, por lo que no ha podido participar en las cuatro últimas ediciones.

La participación de Israel en Eurovisión podría someterse a voto en la próxima asamblea de la UER en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre.