España descarta que esté cooperando con EE.UU. contra Irán tras dichos de la Casa Blanca: “Nuestra postura no ha cambiado”

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se refirió a las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó: “Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense”.

(CNN) – La Casa Blanca sugirió este miércoles que España acordó cooperar con la misión militar estadounidense contra Irán después de que el presidente Donald Trump arremetiera el martes contra el país y amenazara con un embargo comercial. Pero España niega esa versión.

“Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer, y tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le presionó sobre cómo un posible embargo se compatibilizaría con la membresía de España en la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, desmintió en una entrevista en una radio local la versión de Leavitt. “Nuestra postura no ha cambiado”, afirmó Albares.

Pedro Sánchez se ha convertido en el crítico más vocal de Trump en Europa tras negarse a involucrar a España en la guerra, incluso después de las amenazas comerciales de Trump.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, ni contrario a nuestros valores e intereses simplemente para evitar represalias de alguien”, dijo Sánchez en un discurso televisado este miércoles, según Reuters.

Leavitt dijo el miércoles que el ejército estadounidense “está coordinando con sus homólogos en España” y que Trump “espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen”, añadiendo que el régimen iraní también representa una amenaza para los países europeos.

Con información de Betsy Klein.