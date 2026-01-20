España: Al menos 1 muerto y 20 heridos tras el descarrilamiento de un tren en Cataluña

El incidente ocurrió luego de que un muro de contención colapsara e impactara contra un convoy de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, movilizando a decenas de equipos de emergencia y a autoridades regionales.

(CNN en Español) – Al menos una persona murió y 20 resultaron heridas este martes a causa del descarrilamiento de un tren de cercanías en Cataluña, en el noroeste de España, confirmó a CNN un portavoz de la Generalitat.

El accidente involucró a un convoy de la línea R4 del servicio de cercanías (llamado Rodalies en Cataluña), que circulaba entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, donde un muro de contención cayó sobre la zona de vías e impactó contra el tren, según Protección Civil de la Generalitat. El incidente se produjo alrededor de las 22:00 horas (tiempo local, 16:00 ET), de acuerdo con un comunicado del servicio de cercanías.

Cercanías es un servicio ferroviario de transporte público que conecta áreas metropolitanas con localidades cercanas y es utilizado a diario por miles de pasajeros.

El teléfono de emergencias 112 recibió 28 llamadas relacionadas con el suceso. Para atender la situación, se activaron 20 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Los Bomberos de la Generalitat informaron que establecieron una zona de seguridad y procedieron a apuntalar tanto el muro de contención como el tren para estabilizar la escena. Asimismo, evacuaron a los heridos fuera de la denominada “zona caliente” para ser atendidos por los servicios de emergencia locales. Las autoridades dijeron que fue necesario “excarcelar” a una persona que permanecía atrapada en el interior del convoy.

Según Rodalies, varias personas fueron atendidas con heridas de distinta consideración, entre ellas el maquinista del tren, asistido por los Servicios de Emergencias. La Consejera de Interior y Seguridad, Nuria Parlón, y la Consejera de Territorio, Silvia Paneque, se desplazan al lugar de los hechos.