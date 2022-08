Este lunes, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en garantizar la gratuidad de los productos de gestión menstrual luego de que entrara en vigencia la Ley de los Productos para la Menstruación.

Tampones y toallas higiénicas, entre otros, ahora estarán disponibles de forma gratuita en las instalaciones públicas del país, incluidas escuelas y universidades. Será responsabilidad de las autoridades locales y los proveedores de educación garantizar que los productos estén disponibles.

El proyecto de ley fue propuesto por la legisladora laborista Monica Lennon en abril de 2019, siendo aprobado de manera unánime por los legisladores escoceses en noviembre del 2020.

🩸Women, girls and people who menstruate should never face the indignity of period poverty.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Proud that we are making period dignity for all a reality.

✅Free period products have been widely available in communities ahead of the Act taking full legal effect tomorrow. https://t.co/8Kx3o543cZ

— Monica Lennon MSP (@MonicaLennon7) August 14, 2022