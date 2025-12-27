“Es un hecho histórico”: Javier Milei celebra la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026

El Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Gobierno. Tras la votación, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”.

(EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, ha celebrado este sábado la aprobación en el Parlamento de la ley de Presupuesto 2026, que incluye una pauta de superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PIB.

“No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”, ha afirmado en redes sociales el jefe de Estado, quien ha calificado la aprobación de este Presupuesto como un “hecho histórico”.

La ley de Presupuesto 2026, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 18 de diciembre, fue aprobada en la noche de este viernes en el Senado con el apoyo de sectores de la oposición.

El Presupuesto aprobado prevé para 2026 una importante desaceleración de la inflación al 10,1 % anual -muy lejos del 117,8 % registrada en 2024 y por debajo del 27,9 % acumulada hasta noviembre de 2025- y un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar en diciembre de 2026, una cifra más baja que el valor actual.

La norma proyecta también para el próximo año un crecimiento del PIB del 5 % y un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, con un aumento del 20,6 % en el gasto público y un alza en los recursos del 20,8 %.

“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 se inicia la reconstrucción de la Argentina”, según Milei.

El mandatario ultraliberal también ha celebrado la aprobación, cerca de la medianoche de este viernes, de la ley de Inocencia Fiscal.

En su opinión, “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

La nueva norma establece que todo contribuyente es, por principio, considerado como cumplidor en el pago de los impuestos, salvo que el Fisco demuestre, con evidencias concretas, que ha evadido de forma deliberada el pago de tributos.

La ley, además, facilita el pago de deudas tributarias, reduce las multas y crea un régimen simplificado para la declaración del denominado Impuesto a las Ganancias (renta), entre otros aspectos.

La norma busca estimular el uso de los ahorros en dólares que los argentinos no han declarado por la alta carga tributaria o por temor a una confiscación.

“Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”, ha resaltado Milei.

En un comunicado difundido este sábado, la Presidencia argentina explica que la nueva ley permite “que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”.