“Es un gran honor…”: Presidente Lula respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La candidatura de la expresidenta para sustituir a António Guterres es impulsada por los gobiernos de Chile, México y Brasil.

(EFE) – Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que su país apoya “con mucha honra” la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Lula destacó en un comunicado que, después de ocho décadas desde la fundación de Naciones Unidas, “es hora” de que esta sea comandada por una mujer y dijo que Bachelet era la persona ideal para el cargo.

El mandatario apuntó al carácter “pionero” de la carrera de Bachelet, quien lideró Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más recientemente, ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

En ese último cargo, “trabajó para proteger a los más vulnerables, avanzar en el reconocimiento del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, y dar voz a quien más necesita ser escuchado”, de acuerdo con Lula.

El mandatario afirmó que esta experiencia, así como su “compromiso” con el multilateralismo, le dan a Bachelet las “credenciales” para dirigir la ONU en un contexto “marcado por los conflictos, las desigualdades y los retrocesos democráticos”.

La candidatura de Bachelet para sustituir al actual secretario general, el portugués António Guterres, es impulsada por los gobiernos de Chile, México y Brasil y ha sido oficializada este lunes.

El proceso de selección empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.