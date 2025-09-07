Era inocente y estuvo 27 años en la cárcel: La increíble historia de un hombre de Minnesota salvado por una confesión

La jueza del Tribunal de Distrito Estatal, Marta Chou, había anulado la condena por homicidio premeditado de Bryan Hooper Sr. el día anterior. Fue liberado la mañana del jueves del Centro Correccional de Stillwater, según indicó una portavoz del Proyecto Inocencia Great North.

(AP – CNN En Español – CNN Chile) — Un hombre de Minnesota condenado injustamente por homicidio, que pasó casi treinta años en prisión tras ser falsamente implicado por una mujer que confesó el crimen, fue liberado el jueves.

La jueza del Tribunal de Distrito Estatal, Marta Chou, había anulado la condena por homicidio premeditado de Bryan Hooper Sr. el día anterior. Fue liberado la mañana del jueves del Centro Correccional de Stillwater, según indicó una portavoz del Proyecto Inocencia Great North.

“Hoy, los tribunales confirmaron lo que Bryan Hooper, su familia, sus seres queridos y sus defensores siempre han sabido: el señor Hooper es un hombre inocente”, dijo la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un comunicado. “Es nuestro deber como fiscales responsabilizar a las personas correctas por sus acciones, y ese deber exige que reconozcamos nuestros errores y corrijamos las cosas lo antes posible”.

Hooper se reunió con sus hijos y planeaba disfrutar de una comida con ellos y pasar tiempo en familia, según informó la portavoz del Proyecto, Hayley Poxleitner. También planea establecer su hogar en la zona de Twin Cities, donde viven sus hijos.

En 1998, un jurado condenó a Hooper por homicidio premeditado, homicidio agravado mientras cometía robo y homicidio agravado mientras cometía secuestro en relación con la muerte de Ann Prazniak, de 77 años. Su condena dependió en gran medida del testimonio de una mujer que, según las autoridades, confesó el crimen.

La Policía encontró el cuerpo de Prazniak en abril de 1998 en una caja de cartón envuelta con luces de Navidad en un armario de su apartamento en Minneapolis: sus tobillos, nariz, boca, muñecas y cabeza atados, y su cuerpo envuelto en bolsas de basura, mantas y ropa de cama. La causa de la muerte fue asfixia, y murió entre dos semanas y un mes antes de que la Policía encontrara su cuerpo, según documentos judiciales.

Hooper recibió tres cadenas perpetuas con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En 2020, un juez concedió su solicitud de anular dos de los tres cargos de homicidio premeditado después de que argumentó que fue condenado y sentenciado erróneamente por tres cargos de homicidio premeditado contra la misma persona.

El mes pasado, Moriarty anunció el apoyo de su oficina a la liberación de Hooper, diciendo que una testigo clave del juicio se había retractado de su testimonio durante la revisión del caso por parte de la oficina y confesó haber matado a Prazniak y ocultado su cuerpo. Los informantes de la cárcel que implicaron a Hooper también se retractaron de su testimonio hace mucho tiempo, según Moriarty.

La oficina de Moriarty y el Proyecto Inocencia Great North solicitaron al tribunal anular la condena de Hooper.

La jueza escribió: “El Tribunal considera que la condena del señor Hooper estuvo contaminada por pruebas falsas y que, sin este testimonio falso, el jurado podría haber llegado a una conclusión diferente”.

Con Hooper absuelto y liberado, el caso Prazniak regresará al Departamento de Policía de Minneapolis para cualquier investigación adicional, declaró Shawn Daye, jefe de gabinete de la Fiscalía del Condado de Hennepin.

La mujer que, según las autoridades, confesó el homicidio está en una prisión en Georgia por un delito relacionado con asalto y será liberada en unos cuatro años.