Encuestas: Disminuye el apoyo de los estadounidenses a las acciones de Israel en Gaza

(CNN) – El apoyo de los estadounidenses a las acciones militares de Israel en Gaza está cayendo rápidamente, lo que ha llevado a los demócratas pro-Israel y a algunos de los aliados de larga data del presidente Donald Trump a advertir de que el país podría dañar permanentemente su reputación en los Estados Unidos.

Una encuesta de Gallup publicada esta semana reveló que solo el 32% de los adultos estadounidenses apoya las acciones militares de Israel en Gaza, un mínimo histórico desde que se inició la guerra en respuesta al ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

La encuesta también reveló la mayor división partidista hasta la fecha: el apoyo entre quienes se identifican como republicanos se mantuvo firme, con un 71%. Sin embargo, solo el 8% de los demócratas y el 25% de los independientes dicen respaldar las acciones militares de Israel.

En lo que quizás sea la señal a largo plazo más siniestra para los partidarios de Israel, la encuesta encontró solo un 9% de apoyo a sus acciones entre las personas de 18 a 34 años de todos los partidos políticos.

El cambio en la opinión pública tiene implicaciones cruciales para ambos partidos: algunos miembros clave del movimiento MAGA de Trump están cuestionando abiertamente si Estados Unidos debería seguir apoyando a Israel, mientras que la caída del respaldo al país entre los demócratas probablemente afectará las primarias del partido en carreras clave en 2026 y 2028.

El desplome del apoyo estadounidense a Israel forma parte de una tendencia mundial. El Reino Unido declaró esta semana que reconocería un Estado palestino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a menos que Israel tome medidas significativas para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza. El anuncio se produjo tras la decisión de Francia de hacerlo.

Las agencias de las Naciones Unidas advierten de que “se agota el tiempo para implementar una respuesta humanitaria a gran escala” en la asediada Gaza. Los datos muestran que más de una de cada tres personas (39 %) pasa días sin comer, según declaró el Programa Mundial de Alimentos de la ONU el miércoles, añadiendo que más de 500.000 personas —casi una cuarta parte de la población de Gaza— “sufren condiciones similares a la hambruna”.

El representante Brad Sherman, un demócrata de California que copreside el Caucus bipartidista de Aliados de Israel en el Congreso, dijo a CNN que Israel está perdiendo la batalla por la opinión pública mundial.

Dijo que las fuerzas de Israel enfrentan serios desafíos en Gaza, donde Hamás está dispuesto a provocar bajas civiles masivas “para minar la posición de Israel en el mundo”, pero dijo que sus objetivos “tienen que equilibrarse entre sí”.

“Israel debe determinar cuáles son sus objetivos militares y cuántas bajas está dispuesto a causar para comprender que la seguridad nacional incluye su imagen en el mundo”, dijo Sherman. “No se puede conseguir todo lo que se desea, y la imagen mundial es importante”.

Dentro del Partido Republicano, las fisuras sobre las acciones de Israel salieron a la luz pública después de que este lunes Trump cuestionara la afirmación del fin de semana del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que “no hay hambruna en Gaza”.

“Eso es una auténtica hambruna”, dijo Trump. “Lo veo, y no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más”.

La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, una figura prominente del movimiento “Make America Great Again” de Trump, pareció convertirse en la primera republicana en el Congreso en describir la crisis en Gaza como un “genocidio” con una publicación en las redes sociales el lunes por la noche.

“Lo más sincero y fácil es decir que el 7 de octubre en Israel fue horrible y que todos los rehenes deben ser devueltos, pero también lo es el genocidio, la crisis humanitaria y la hambruna que ocurren en Gaza”, dijo Greene.

Su comentario apareció en una publicación más larga criticando al representante republicano de Florida Randy Fine, un firme partidario de Israel.

Yesterday I spoke to a Christian pastor from Gaza.

There are children starving.

And Christians have been killed and injured, as well as many innocent people.

If you are an American Christian, this should be absolutely unacceptable to you.

Just as we said that Hamas killing…

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 31, 2025