En medio del conflicto entre Trump y China: Servicio Postal de Estados Unidos suspende envíos de Temu y Shein

(CNN) — El Servicio Postal de Estados Unidos suspendió la aceptación de paquetes internacionales procedentes de China y Hong Kong hasta nuevo aviso, lo que amenaza los modelos de negocio de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu.

El Servicio Postal de Estados Unidos no explicó los motivos de la suspensión, pero afirmó en un comunicado este martes que el flujo de cartas no se verá afectado. Cuando CNN se puso en contacto con el Servicio Postal, este no facilitó más información sobre la suspensión.

El anuncio se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto que puso fin a la exención “de minimis”, una norma de larga data que permitía a cualquier persona, incluidos los exportadores, enviar paquetes por un valor inferior a US$ 800 a Estados Unidos sin aranceles ni necesidad de someterse a inspecciones.

También se produce tras la introducción de un arancel general del 10% sobre las importaciones chinas a Estados Unidos, que entró en vigor este martes.

CNN se puso en contacto con otras empresas internacionales de mensajería, DHL y FedEx, para recabar sus comentarios.

Es probable que la nueva norma afecte a sitios de comercio electrónico como Shein y Temu, que han construido sus gigantescos modelos de negocio en torno a esta exención. La relajación de las restricciones y las exenciones fiscales sobre los productos baratos han permitido que más de 1.000 millones de paquetes lleguen a EE.UU. a precios bajos para los consumidores que buscan ofertas en ropa o artículos para el hogar.

CNN también se ha puesto en contacto con Shein y Temu para recabar sus comentarios.

La finalización afectará más a los envíos chinos, ya que casi la mitad de todos los paquetes enviados bajo la exención de minimis se originaron allí, informó Reuters, citando un informe de junio de 2023 de un comité del Congreso estadounidense sobre el país.

Beijing tomó represalias contra los nuevos aranceles de Trump con un amplio paquete de medidas económicas este martes, que incluye un impuesto del 15% sobre ciertos tipos de carbón y gas natural licuado, así como un arancel del 10% sobre el petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los coches de gran cilindrada y las camionetas. Las medidas entrarán en vigor el 10 de febrero.

También impuso nuevos controles a la exportación de más de dos decenas de productos metálicos y tecnologías afines, y añadió dos empresas estadounidenses, la biotecnológica Illumina y el minorista de moda PVH Group, a su lista de entidades no fiables.

Este martes, Trump indicó que no tenía “ninguna prisa” por hablar con el líder chino Xi Jinping para rebajar las crecientes tensiones comerciales, a pesar de haber dicho un día antes que ambos líderes podrían hablar en las próximas 24 horas.

Aunque no está claro si la suspensión de minimis estaba relacionada con el decreto, los expertos dijeron a CNN que la entrega de paquetes internacionales en EE.UU. se vería “ralentizada” si cada paquete debe ser examinado.

En la actualidad, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. tiene autoridad para abrir e inspeccionar todos los paquetes internacionales, aunque en la práctica no abre todos los artículos.