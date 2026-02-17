Mundo vino

Empresa japonesa retira del mercado 40.000 botellas de vino chileno: Revisa la razón

Por CNN Chile

17.02.2026 / 09:54

{alt}

Los productos comenzaron a comercializarse en Japón en 2024, vendiéndose unas 620 mil unidades antes de que se anunciara este martes el retiro de los restantes en circulación. ¿A qué se debe?

(EFE) – Este martes, la empresa de bebidas japonesas Mercian anunció la retirada voluntaria de unas 40 mil botellas de vino chileno por contener un aditivo alimentario cuyo uso no está permitido en el archipiélago.

Los vinos enlatados Frontera Sparkling Rosé y Frontera Ice Rosé, así como el embotellado Frontera Rosé, elaborados por los viñedos chilenos Concha y Toro contienen citrato de cobre, afirmó la subsidiaria del grupo Kirin Holdings en un comunicado, un aditivo alimentario no autorizado en Japón.

La compañía recalcó que el aditivo, utilizado para eliminar los sabores indeseables relacionados con la fermentación y el almacenamiento según la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), está permitido en otros países, incluyendo Chile.

“Creemos que el impacto de este incidente en la salud es extremadamente bajo“, precisó Mercian, antes de disculparse.

La agencia de noticias japonesa Kyodo indicó que los tres productos comenzaron a comercializarse en el archipiélago en 2024 y, aunque hasta la actualidad se comercializaron en el mercado nipón unas 620 mil unidades, se estima que actualmente hay unas 40 mil en circulación.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Chile se ubica entre los 10 países con mejor Gobierno Digital en ranking OCDE: Es líder a nivel regional
Nuevo revés de Fiscalía en caso ProCultura: Corte de Santiago rechaza solicitud de desafuero contra gobernador Claudio Orrego
Noche inaugural de Viña 2026: Quiénes se presentan este domingo 22 de febrero
¿Qué figuras están confirmadas para la gala del Festival de Viña 2026?
Fiscal Aguilar defiende solicitud de desafuero a Claudio Orrego por Caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”
Presidente de Bolivia asistirá a investidura de José Antonio Kast: “Sin dejar de lado nuestras pretensiones sobre el mar...”