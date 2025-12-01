Empate en las elecciones de Honduras: CNE suspende el conteo preliminar

El Consejo Nacional Electoral informó que, ante el “empate técnico”, se deberá esperar a que el organismo termine de contabilizar las actas de contingencia 1 y 2. Posteriormente, se realizará el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general.

(CNN en Español)– El Consejo Nacional Electoral anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57 % y mostraba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó Hall.

Asfura dice que “los números van a hablar por sí solos” y asegura que en varios departamentos “las diferencias son a favor del Partido Nacional”

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció este lunes tras la suspensión del conteo preliminar del CNE, cuando el escrutinio estaba al 57 % y mostraba un empate técnico entre Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

El candidato del Partido Nacional pidió a los hondureños paciencia y aseguró “los números van a hablar por sí solos” y que en varios departamentos “las diferencias son a favor del Partido Nacional”.

“Quiero que quedemos claros aquí, no vengo a hacer ninguna proclamación, solo vengo a decir (que) tengamos paciencia todo el pueblo hondureño, que el CNE termine de hacer lo suyo y nos vamos a dar cuenta de la realidad, hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados y las diferencias son bastante a favor del Partido Nacional”, dijo a los periodistas según reporta la agencia EFE.

“Calma y tranquilidad es lo que vengo a dar, y los números van a hablar por sí solos después. Estamos seguros de lo que les estamos diciendo”, agregó.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. El suspenso podría prolongarse por días o hasta semanas, aunque el ambiente por ahora no es de tensión, sin grandes manifestaciones en las calles.

CNN envió una consulta al organismo electoral para conocer detalles del escrutinio y espera respuesta.