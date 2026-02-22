Embajada de EE.UU. en México emite alerta de seguridad en medio de operativos contra el Cartel Jalisco Nueva Generación

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad debido a los operativos desplegados tras el procedimiento contra integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

(CNN Español) — La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León “debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionados”.

La sede diplomática instó a los ciudadanos estadounidenses a permanecer bajo resguardo hasta nuevo aviso.

Air Canada suspende vuelos en Puerto Vallarta

La aerolínea Air Canada informó que “debido a la situación de seguridad actual en Puerto Vallarta” suspendió termporalmente sus operaciones en el aeropuerto internacional de la ciudad. “Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema”, indicó la empresa.

La compañía recomendó a los pasajeros que no acudan al aeropuerto a menos que su vuelo aparezca como operativo en su página oficial.

Gobernador de Jalisco recomienda a la población no salir de sus hogares

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró su recomendación de no salir de los hogares ante la ola de violencia desatada por la muerte del Mencho.

“Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”, dijo en X.

Nemesio “el Mencho” Oseguero murió en una operación federal

El líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, murió este domingo durante una operación dirigida por militares de México, según informó la Secretaría de Defensa Nacional de México.

El Mencho resultó herido durante el operativo en Tapalpa y murió cuando era trasladado por vía aérea a Ciudad de México, detallaron las autoridades.