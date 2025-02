Elon Musk va por ChatGPT: Magnate lidera grupo que busca comprar OpenIA por cerca de 100 mil millones de dólares

(CNN) – En una apuesta de alto riesgo que podría cambiar el futuro de la inteligencia artificial, Elon Musk lidera un grupo de inversores que han ofrecido comprar OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, por 97.400 millones de dólares.

Musk lleva mucho tiempo enemistado con Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, y ha presentado una serie de denuncias legales contra la empresa y Altman, alegando que la empresa de inteligencia artificial y su dirección han tergiversado la imagen de OpenAI como una organización filantrópica. Musk afirma que OpenAI ha roto con su carta fundacional al intentar obtener beneficios con sus herramientas de inteligencia artificial.

OpenAI está gestionada por una organización sin ánimo de lucro que controla una entidad llamada OpenAI LP, una empresa con ánimo de lucro que existe dentro de la estructura de la empresa más grande. Esa empresa con ánimo de lucro llevó a OpenAI de ser prácticamente inservible a una valoración de unos 100.000 millones de dólares en tan solo unos años, y a Altman se le atribuye en gran medida el mérito de ser el cerebro de ese plan y la clave del éxito de la empresa.

La inversión masiva de Musk, informada por primera vez en el Wall Street Journal, podría darle a Musk el control mayoritario de la empresa que rivaliza con su empresa de inteligencia artificial X.AI.

“Si Sam Altman y la actual Junta Directiva de OpenAI, Inc. tienen la intención de convertirse en una corporación completamente con fines de lucro, es vital que la organización benéfica reciba una compensación justa por lo que su liderazgo le está quitando: el control sobre la tecnología más transformadora de nuestro tiempo”, dijo Marc Toberoff, el abogado que representa a los inversores, en una declaración. “Es hora de que OpenAI regrese a la fuerza de código abierto y centrada en la seguridad que alguna vez fue. Nos aseguraremos de que eso suceda”.

En respuesta, Altman dijo en una publicación en X: “No, gracias, pero compraremos Twitter por $9,74 mil millones si lo desea”.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025