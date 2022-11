Irónicamente reaccionó el dueño de Twitter, Elon Musk, a la ola de renuncias reportada en la red social en las últimas horas. El también dueño de SpaceX publicó un meme haciendo referencia al trending topic mundial N°1: #RIPTwitter.

A medida que se acercaba la fecha límite para que los empleados de Twitter respondieran al ultimátum de Musk de comprometerse a trabajar de manera “extremadamente dura” o irse, algunos parecieron indicar públicamente que eligieron la última opción.

Las renuncias fueron descritas por un ex ejecutivo de Twitter como un “éxodo masivo”.

Elon Musk, por su parte, reaccionó como de costumbre con el siguiente meme:

En otro de sus tuits, escribió: “Y… acabamos de alcanzar otro máximo histórico en el uso de Twitter jajaja… Deja que esto se hunda”.

Let that sink in …

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022