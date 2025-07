“En retrospectiva, me faltó empatía”: Elon Musk se muestra arrepentido de haber posado con la polémica motosierra de Milei

Elon Musk, el empresario detrás de Tesla y SpaceX, reconoció públicamente este martes que fue “insensible” al posar con una motosierra junto al presidente argentino Javier Milei durante un evento político conservador el pasado 20 de febrero en Estados Unidos.

El comentario del empresario surgió como respuesta a una crítica en la red social X —plataforma propiedad del propio Musk—, donde un usuario lo cuestionó por haber aparecido en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con el icónico símbolo del mandatario libertario argentino.

En un video difundido por el propio Milei, se ve al presidente saludar efusivamente a Musk con un abrazo y la frase “Hello, friend” (“Hola, amigo”), antes de entregarle la motosierra como símbolo de su campaña de recorte del gasto público.

En un mensaje previo en X, el empresario apuntó contra el gobierno del presidente Donald Trump por no abordar el déficit fiscal: “Alcanzar el techo de la deuda es lo único que realmente obligará al gobierno a reducir el despilfarro y el fraude. ¡Por eso existe esa legislación!”.

Sin embargo, sus palabras fueron seguidas de una dura crítica de un usuario: “Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto verte bien”.

“Es un punto válido. Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero, en retrospectiva, me faltó empatía“, respondió Musk en un post publicado este fin de semana.

Musk, que hasta hace poco desempeñaba un rol destacado en la Casa Blanca al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha sido un firme crítico del gasto estatal excesivo.

Valid point. Milei gave me the chainsaw backstage and I ran with it, but, in retrospect, it lacked empathy.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025