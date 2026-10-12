Elon Musk aumenta su apuesta política: US$366 millones para apoyar a republicanos en las elecciones de EE.UU.

(CNN) — Elon Musk ha destinado al menos US$276 millones a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos desde mediados de año, con lo que vuelve a posicionarse como el mayor donante conocido del Partido Republicano.

Un portavoz de America PAC, el principal grupo político de Musk, confirmó la cifra este lunes, tres días antes de un importante plazo para informar sobre el financiamiento de las campañas electorales.

La mayor parte de las últimas contribuciones de Musk, US$158 millones, fue destinada al Fondo de Liderazgo del Senado, el principal supercomité de acción política republicano dedicado a las elecciones de esa cámara, según el portavoz.

Actualmente, el grupo está realizando un fuerte desembolso para conservar un escaño en Texas, un estado de enorme importancia para el imperio empresarial de Musk.

La cifra, que comprende las contribuciones realizadas por Musk desde julio, fue reportada inicialmente por The New York Times.

Musk, la persona más rica del mundo, donó cerca de US$300 millones durante la campaña de 2024 para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales.

Ese respaldo financiero lo convirtió en uno de los principales blancos de los demócratas, especialmente cuando regresó a Washington junto a Trump para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un proyecto del gobierno destinado a reducir el gasto público.

En mayo de 2025, Musk dijo que en el futuro gastaría “mucho menos” en política y posteriormente se distanció de Trump por su emblemática ley tributaria y de política interna.

Sin embargo, la relación entre ambos parece haber mejorado desde entonces y, la semana pasada, Trump distinguió a Musk con la Medalla Nacional de Ciencia.

El aparente interés de Musk en Texas surge mientras el fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, disputa una reñida elección al Senado frente al representante estatal demócrata James Talarico. Texas no elige a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.

El Fondo de Liderazgo del Senado ha destinado bastante más de US$100 millones a la contienda en Texas.

El grupo ha señalado que el enorme desembolso en este estado tradicionalmente republicano proviene de un fondo “dedicado” y que no está desviando recursos de otras elecciones competitivas por el Senado.

Este jueves vence el plazo para que las campañas y determinados comités de acción política, entre ellos America PAC, informen a la Comisión Federal Electoral (FEC) sobre sus finanzas de los últimos tres meses.