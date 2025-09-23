Eliminan fechas de la gira de D4vd tras el hallazgo del cuerpo de una joven en un auto de su propiedad en Los Ángeles

La Policía no ha dicho que D4vd (pronunciado “David”) esté implicado en la muerte de Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un Tesla incautado a principios de este mes. Celeste, de 15 años, fue reportada como desaparecida el año pasado.

(CNN En Español – CNN Chile) — Las dos últimas fechas restantes de la gira estadounidense del cantante D4vd y varias paradas de su próxima gira europea fueron eliminadas de los sitios web de venta de entradas, mientras las autoridades continúan investigando el hallazgo del cuerpo en descomposición de una adolescente en Los Ángeles.

Varios medios han informado que el vehículo estaba registrado a nombre de D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 20 años. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios, y la Policía tampoco ha dicho públicamente si el cantante era el propietario del auto.

La actuación programada de D4vd en San Francisco este viernes fue marcada como cancelada en el sitio web del recinto. Su última parada de la gira en Los Ángeles este sábado fue eliminada del sitio del recinto y ambos eventos fueron marcados como cancelados en Ticketmaster.

El cantante también tenía una aparición programada en el Grammy Museum de Los Ángeles elste miércoles. El evento, que figuraba como agotado hace unos días, ha sido eliminado del sitio web del recinto.

Los representantes de ambos recintos, así como de D4vd, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press sobre el estado de la gira.

El cantautor nacido en Houston comenzó la etapa norteamericana de su gira a principios de agosto y tenía previsto viajar a Europa a principios de octubre. Al menos nueve de sus fechas europeas también han sido canceladas en Ticketmaster, incluida su primera parada en Noruega el 1 de octubre.

Algunas fechas en Suecia, Francia, Polonia, y los pocos conciertos que tenía programados en Australia en diciembre, aún están disponibles para la compra hasta el viernes. El cantante de alt-pop estaba de gira con su primer álbum de larga duración, “Withered”, lanzado en abril.

D4vd es popular entre la Generación Z, mezclando indie rock, R&B y lo-fi pop. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y el siguiente, “The Lost Petals”, en 2023.

Un representante no identificado de D4vd dijo a NBC Los Angeles que el cantante ha estado cooperando con las autoridades desde que se encontró el cuerpo. No está claro por qué su auto fue incautado.

Rivas fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, a unos 95 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles. Tenía 13 años en ese momento.

El cuerpo de Rivas “fue encontrado severamente descompuesto”, dijo la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles en un comunicado el miércoles. La causa de la muerte no ha sido determinada.