Miles de venezolanos en el exterior no podrán votar en las elecciones de este domingo

21 millones de ciudadanos venezolanos están habilitados para votar en los comicios presidenciales, sin embargo, el Observatorio Electoral afirmó que las autoridades impusieron obstáculos y normas restrictivas que impidieron la inscripción fuera del país.

(CNN Español) – “Yo lamentablemente no puedo votar porque no me pude inscribir aquí, uno de los requisitos era tener la residencia permanente y yo aún soy residente temporal”, dijo Andreína Machado, venezolana y asesora de imagen en la Ciudad de México con relación a los requisitos para el Registro Electoral de venezolanos en el exterior.

A escasos días de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que 21 millones de venezolanos están habilitados para votar, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), muchos de los que viven el exterior no podrán participar.

En México, la comunidad de venezolanos con estancia regular se calcula en alrededor de 100.000 habitantes, según cifras de la organización de apoyo humanitario a venezolanos en México, Venemex.

Sin embargo, en las elecciones del domingo, solo 3.215 podrán ejercer su derecho al voto en la embajada de Venezuela con sede en la Ciudad de México, cifras que han sido criticadas por expertos por el contraste que existe con la realidad del éxodo venezolano.

Para inscribirse en el Registro Electoral, los votantes venezolanos en el exterior debían acudir a embajadas o consulados entre el 18 de marzo y el 16 de abril, pero muchos encontraron complicaciones.

“Fueron, me parece, cuatro semanas, antes de eso, no hicieron como una campaña de comunicación para que las personas supieran cuáles eran los requisitos que necesitaban para inscribirse y, además, cada país tuvo algunas variaciones”, dijo María de los Ángeles León, consultora política.

Información Importante para los electores en Centros de Votación en Representaciones Diplomáticas o Consulares. #EleccionesVE#28J #VOTA pic.twitter.com/GlpDsM7BCM — Aime Nogal Méndez (@anogal) July 25, 2024

“Tuvimos que sortear demasiados obstáculos”

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) afirmó que las autoridades impusieron obstáculos y normas restrictivas que impidieron la inscripción de millones de venezolanos fuera del país.

“Tuvimos que sortear demasiados obstáculos. Y creo que es la razón principal por la cual somos tan pocos venezolanos los que pueden votar este 28 de julio”, dijo León.

Leopoldo Rodríguez, estratega en ventas y marketing y esposo de Andreína Machado, sí pudo inscribirse por tener residencia permanente en México y votará en las elecciones el domingo.

“Fue bastante complicado porque era un solo escritorio atendiendo a demasiada gente, hubo personas que estuvieron más de diez horas en la fila tratando de inscribirse, yo, de hecho, tuve que ir dos días, al segundo fue que me pude inscribir”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con los requisitos, solo los venezolanos con residencia permanente podían inscribirse en el registro en México, documento que solo se expide cuatro años después de haber sido titular de la residencia temporal en ese país.

“Muchas personas salieron del país sin suficientes documentos y eso es parte de los derechos que están tratando de defender”, dijo León.

“Te pongo un ejemplo, Estados Unidos no tiene embajada, entonces, toda la población venezolana que está en Estados Unidos está limitada, no puede votar”, aseguró León.

Faltan 3 días 🗳️ pic.twitter.com/5mJlQOtROP — Observatorio Electoral Venezolano (@OEVenezolano) July 25, 2024

Aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que casi ocho millones de venezolanos han huido del país, solo 69.000 podrán votar en el extranjero, representando el 0,32% del padrón electoral, según el CNE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en un comunicado que Venezuela debe garantizar el derecho al voto de connacionales que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio.

A pesar de los obstáculos, el espíritu democrático de Leopoldo y Andreína se impone tras recordar el apagón nacional de seis días en Venezuela de 2019, uno de los tantos motivos que los llevó a tomar la decisión de emigrar a México hace cinco años.

“Lo sentimos como una señal de que no podíamos desarrollarnos laboralmente allí y fue como el último empujoncito que sentimos para decir, bueno, quizás ahorita no es el momento para seguir en nuestro amado país, es el momento de salir”, aseguró Machado.

Los locales de votación abrirán desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm y el voto en el exterior es manual, en comparación con Venezuela, según el CNE.

“Los países se construyen en libertad. Y la libertad es lo último a lo que tendríamos que renunciar. Creo que es muy importante ir a la embajada de Venezuela, estés donde estés, para ser parte y para apoyar a la gente que legalmente sí va a poder votar”, aseguró Rodríguez.