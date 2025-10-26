Elecciones legislativas en Argentina: Milei votó acompañado de su hermana Karina y se prepara para esperar los resultados

El presidente argentino acudió al barrio porteño de Almagro para emitir su voto, acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras retirarse del local de votación, no entregó declaraciones a la prensa.

(CNN en Español/ EFE) —Argentina va a unas elecciones legislativas en las que se renovarán 127 diputados (de 257) y 24 senadores (de 72).

En la Cámara de Diputados la cantidad de bancas que aporta cada distrito depende de su población, aunque todas las provincias tienen garantizado un mínimo de cinco representantes. La Cámara se renueva por mitades cada dos años, lo que hace que estas estas elecciones sean claves para medir la correlación de fuerzas políticas en el país.

En el Senado, la renovación se realiza por tercios cada dos años. Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires eligen tres senadores en una única votación: dos corresponden a la fuerza más votada y uno a la segunda. En esta ocasión, concluyen su mandato los legisladores elegidos en 2019, tras seis años en funciones.

Así, los comicios definirán el nuevo mapa político del Congreso y pondrán a prueba la gestión de Javier Milei en medio de tensiones económicas y políticas. El oficialismo de La Libertad Avanza intentará ampliar su poder legislativo frente a una oposición que busca fortalecer su capacidad de bloqueo. Será además la primera elección nacional con Boleta Única de Papel, un cambio que promete agilizar el proceso y reducir irregularidades.

Milei acude a las urnas en una elección crucial para el futuro de su Gobierno

El presidente Javier Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro.

En estas elecciones de medio término, Milei busca fortalecer su posición en el Congreso nacional para poder aprobar las reformas de su plan de Gobierno.

De buen semblante y acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario emitió su voto y posó para los medios, ante de retirarse, sin dar declaraciones a la prensa.

Al salir del edificio universitario, saludó y se sacó fotos con algunos seguidores que se acercaron al lugar.

Kicillof llama a los argentinos a votar en elección “crítica” ante “complejo” escenario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes opositores en Argentina, llamó a los ciudadanos a participar en la “crítica” elección legislativa que se celebra este domingo en el país suramericano, en un escenario económico “complejo”.

Tras votar en una escuela en la ciudad bonaerense de La Plata (a 50 kilómetros al sur de la capital argentina), Kicillof destacó en diálogo con la prensa que este domingo “es un día democráticamente importante” porque se van “a resolver muchas cosas en discusión”.

“Es una elección crítica en medio de una situación compleja, con la cuestión de los deudores, la cuestión económica. Lo digo simplemente porque es la realidad cotidiana de todos los argentinos. ¿Dónde se resuelve o se empieza a resolver esto?: en las urnas, votando”, afirmó Kicillof, quien gobierna desde 2019 la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional serán difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Como particularidad de esta elección, por primera vez se utiliza la boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.