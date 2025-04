Elecciones en Canadá: Votaciones en medio de la guerra comercial y el acecho de Donald Trump

Las elecciones legislativas se han desarrollado en un contexto de tensión. Las relaciones con Donald Trump se han agudizado hasta la fecha y, en medio de los comicios, Trump reiteró su intención de anexar Canadá a Estados Unidos.

(CNN/EFE) — Los líderes de los cuatro principales partidos políticos de Canadá depositaron sus votos para las elecciones legislativas del país seis horas antes de que se cierren las urnas en esta jornada considerada trascendental por muchos canadienses.

El último en depositar su voto fue el primer ministro y líder del Partido Liberal, Mark Carney, que acudió a las 15:10 hora local (19:10 GMT) a un colegio electoral de la circunscripción Ottawa-Vanier junto con su esposa, Diana Fox Carney.

Se da la circunstancia que Carney no ha podido votarse a sí mismo porque Ottawa-Vanier es la circunscripción en la que vive mientras que él es candidato para ocupar uno de los 343 escaños del Parlamento canadiense por la circunscripción de Nepean, también en Ottawa.

Antes que Carney ya habían votado los líderes del Partido Conservador, Pierre Poilievre; del soberanista Bloque Quebequés (BQ), Yves-François Blanchet; y el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh.

La jornada electoral, a la que están convocados algo más de 28 millones de canadienses, está discurriendo sin grandes incidentes. La principal incidencia es la insólita injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que desde hace semanas ha expresado su intención de anexionar Canadá, volvió a saltarse este lunes las normas diplomáticas y en un mensaje en su red social, Truth Social, animó a votar a los canadienses a un candidato que corte “impuestos a la mitad” y “aumente su poder militar, gratis, al más alto nivel del mundo” lo que, dijo, se conseguiría convirtiendo el país en el 51 estado de Estados Unidos.

Su injerencia fue rechazada rápidamente por los principales líderes políticos canadienses. Carney dijo en las redes sociales: “Esto es Canadá y nosotros decidimos lo que pasa aquí”.

Por su parte, Poilievre afirmó: “Presidente Trump, manténgase al margen de nuestras elecciones. Las únicas personas que decidirán el futuro de Canadá son los canadienses en las urnas”.

Los primeros centros de votación, situados en la provincia de Terranova y Labrador, en la costa del Atlántico, abrieron sus puertas a las 7:30 hora local (10:00 GMT). Poco después le siguieron los colegios electorales de otras provincias atlánticas. Todos cerrarán sus puertas 12 horas después.

Las cartas del Partido Liberal y Conservador

Los caneadienses acudieron a las urnas este lunes en unas elecciones ensombrecidas por los aranceles, la incertidumbre económica y las amenazas de anexión de Estados Unidos.

Los votantes decidirán si otorgan al primer ministro interino Mark Carney un mandato completo de cuatro años o si le dan al Partido Conservador la oportunidad de tomar el control después de más de nueve años de gobierno del Partido Liberal.

Los canadienses comenzaron a votar en la provincia más oriental del país, Terranova y Labrador, a las 8:30 a.m., hora local (7:00 a.m. ET) el lunes.

La tensa relación de Canadá con EE.UU. ha influido profundamente en el tono de la campaña de este año. Las tarifas impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a las exportaciones canadienses representan una grave amenaza para la economía del país, y sus amenazas de absorber a Canadá como “el estado número 51” han enfurecido a los canadienses de todas las inclinaciones políticas.

“Rechazo cualquier intento de debilitar a Canadá, de desgastarnos, de quebrarnos para que América pueda poseernos,” dijo Carney a los reporteros a finales de marzo. “Somos los dueños de nuestra propia casa.”

Aunque los canadienses tienen una amplia variedad de partidos para elegir en sus boletas federales, la principal contienda es entre los liberales en el poder, liderados por Carney desde marzo, y la oposición conservadora, encabezada por el veterano parlamentario Pierre Poilievre.

Carney se convirtió en primer ministro en marzo después de que su predecesor, Justin Trudeau, renunciara al cargo tras los desalentadores sondeos que sugerían una derrota asombrosa en las próximas elecciones federales.

Un recién llegado a la política y exgobernador tanto del Banco de Canadá como del Banco de Inglaterra, Carney asumió la jefatura del Gobierno justo cuando Trump comenzó a aplicar numerosos aranceles a los productos canadienses.

El nuevo primer ministro adoptó una postura desafiante hacia Washington, continuando con los aranceles recíprocos de Trudeau contra EE.UU. A medida que la guerra comercial y las amenazas de anexión se intensificaban desde Washington, los liberales vieron cómo sus números en las encuestas se revertían drásticamente, reduciendo rápidamente la brecha con sus rivales conservadores.

Carney se ha presentado como un profesional experimentado desde el centro político que puede guiar la economía de Canadá a través de un período de profunda turbulencia económica.

“Entiendo cómo funciona el mundo,” dijo Carney al podcaster Nate Erskine-Smith en octubre. “Conozco a personas que dirigen algunas de las empresas más grandes del mundo y entiendo cómo funcionan. Sé cómo funcionan las instituciones financieras. Sé cómo funcionan los mercados… Estoy tratando de aplicar eso en beneficio de Canadá”.

Carney prometió “volver a construir cosas en este país” para hacer que Canadá dependa menos de EE.UU.: nuevas viviendas, nuevas fábricas y nuevas fuentes de “energía limpia y convencional”.

“Mi solemne promesa es defender a los trabajadores canadienses, defender a las empresas canadienses,” dijo Carney en marzo. “Defenderemos nuestra historia, nuestros valores y nuestra soberanía”.

Mientras tanto, el líder conservador Poilievre ha presentado las elecciones como una batalla entre los canadienses comunes y las “élites de Ottawa” que han gobernado el país durante los últimos nueve años.

“Las mismas personas que impulsaron a Justin Trudeau ahora están impulsando a Mark Carney,” dijo Poilievre a sus seguidores poco después de que Carney se convirtiera en primer ministro. “Los liberales están tratando de engañar a los canadienses para que los elijan por un cuarto mandato en el poder”.

Con una plataforma de “poner a Canadá primero”, Poilievre quiere recortar el financiamiento del gobierno, simplificar la burocracia del país y eliminar las leyes ambientales para explotar aún más las vastas riquezas naturales del país.

“Los conservadores recortarán los impuestos, construirán viviendas, arreglarán el presupuesto”, dijo Poilievre en marzo, comprometiéndose a “liberar nuestra independencia económica construyendo oleoductos, minas, plantas de (gas natural licuado) y otra infraestructura económica que nos permita vender para nosotros mismos y al resto del mundo”.

Aunque Poilievre comparte un estilo populista con Trump, ha tratado de distanciarse del presidente durante la campaña. Incluso le dijo a Trump en una publicación en redes sociales que “se mantuviera al margen” de las elecciones canadienses el lunes, después de que el presidente instara a los canadienses a votar por él en lugar de por los partidos políticos del país.

En los días previos a las elecciones, un número récord de canadienses votó de manera anticipada, con largas filas en los centros de votación.

“Voté el primer día de los sondeos anticipados y esperé 45 minutos”, dijo Kristina Ennis de St. John’s, Terranova. “Conozco a personas que esperaron más de una hora”.

Elections Canada dijo en un comunicado de prensa del 22 de abril que al menos 7,3 millones de votantes decidieron emitir sus votos antes del día de las elecciones, un aumento del 25 % con respecto a las elecciones federales de 2021.