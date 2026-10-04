Elecciones en Brasil 2026: Cierran las mesas de votación y comienza el conteo

(CNN en Español) —Las mesas de votación en Brasil comenzaron a cerrar a las 5 p.m. (hora local, 4 p.m. de Miami), con lo que se inicia el conteo de votos.

Brasil tiene un sistema de voto electrónico, por lo que una vez que no hay votantes en la fila, las urnas imprimen un acta física, llamada boletín de urna, que tiene los totales de voto por candidato en la mesa.

El Tribunal Supremo Electoral informó que la divulgación de resultados comienza desde la misma hora de cierre. “Los datos se actualizarán a medida que la Justicia Electoral reciba y procese los boletines de urna”, detalló el tribunal. De esta manera, serán contabilizados en orden de llegada al servidor central.