El Vaticano advierte contra el aumento del poliamor y reafirma el matrimonio como unión exclusiva entre hombre y mujer

En un nuevo documento doctrinal firmado por el Papa León XIV, la Iglesia crítica prácticas como la poligamia, el adulterio y las relaciones no monógamas consensuadas, alertando sobre lo que considera “derivas contemporáneas del amor”.

(CNN) – El Vaticano ha emitido una advertencia contra el aumento del poliamor, insistiendo en que el matrimonio es la relación estable, duradera y exclusiva entre un hombre y una mujer.

Un nuevo documento en defensa de la monogamia, firmado por el Papa León XIV, se redactó en un momento en que «diversas formas públicas de uniones no monógamas, a veces llamadas poliamor, están en auge en Occidente», según el texto. También surgió tras conversaciones con obispos católicos romanos en África sobre la poligamia, que se ha descrito como un «desafío pastoral» para la iglesia en la región y que fue debatida en las asambleas vaticanas (sínodos) de 2023 y 2024.

La poligamia tiende a referirse a un hombre con múltiples esposas, mientras que el poliamor implica que personas tienen múltiples relaciones románticas consensuadas a la vez.

“La poligamia, el adulterio o el poliamor se basan en la ilusión de que la intensidad de la relación reside en una sucesión de rostros”, afirma la nota doctrinal titulada “Una sola carne: Elogio de la monogamia”. “Nuestra época, de hecho, experimenta diversas derivas en el amor: el aumento de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la trivialización del adulterio y la promoción del poliamor”.

El documento de 40 páginas enfatiza la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, y el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la oficina de doctrina del Vaticano, dice que el documento tiene como objetivo exponer las razones de “la elección de una unión de amor única y exclusiva, una rica y total pertenencia mutua”.

La nota también dice que está destacando un desarrollo en la comprensión de la Iglesia sobre el sexo dentro del matrimonio: es decir, que se trata de algo más que tener hijos.

En la concepción católica, las relaciones sexuales dentro del matrimonio tienen dos aspectos: el «unitivo», que une más a la pareja y puede reflejar el amor divino, y el «procreativo», que implica tener hijos.

La doctrina católica prohíbe el uso de anticonceptivos artificiales, una prohibición confirmada por papas recientes, pero que ha sido objeto de acalorados debates y rechazada por algunos miembros de la Iglesia.

La última nota doctrinal dice que “la unidad es la propiedad fundadora” del matrimonio y que el “fin unitivo de la sexualidad… no se limita a asegurar la procreación”.