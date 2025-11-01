El turismo masivo en Europa también se está trasladando a Asia: Mal comportamiento, multitudes y ruidos

Un fenómeno similar se replica en Asia, donde multitudes de turistas irrumpen en las costumbres locales con comportamientos irrespetuosos y no respetan las normas, como tomar fotos en lugares no autorizados.

(CNN)— Pueblos históricos abarrotados de viajeros. Playas donde la arena queda oculta entre la multitud de toallas, sillas y sombrillas. Turistas detenidos por embriaguez y alteración del orden público.

Eso puede sonar como un viaje de verano cualquiera a alguno de los muchos destinos europeos afectados por el turismo excesivo en los últimos años, desde Barcelona hasta Venecia, donde los lugareños hartos han salido a las calles para protestar por el impacto negativo de la gran cantidad de visitantes.

Pero también está ocurriendo en algunas partes de Asia. En toda la región, varios destinos turísticos de renombre están alcanzando un límite máximo que afecta la calidad de vida de los residentes y destruye los lugares emblemáticos que atraen a la gente en primer lugar.

“Bali es sin duda uno de ellos”, dice Gary Bowerman, analista de viajes y tendencias de consumo con sede en Kuala Lumpur, Malasia, cuando se le pide que especifique algunos puntos problemáticos.

“Yo también diría Kioto, en Japón. Y quizá Phuket también”.

El problema no es el espacio: es un continente enorme, con mucho que ver, y muchos lugares necesitan urgentemente visitantes para dinamizar sus economías. El problema es que demasiada gente va a los mismos sitios en los mismos destinos.

“Kioto fue, con diferencia, la parada más concurrida y la que menos nos gustó del viaje”, dice Shannon Clerk, una turista estadounidense que visitó Japón recientemente con su hermana.

Para evitar las multitudes que se esperaban en el famoso santuario Fushimi Inari de la ciudad histórica, se levantaron a las 5 de la mañana.

“Vimos muy poca gente en el ascenso, pero en el descenso llegaban grandes hordas de turistas.”

El resto de su visita a Kioto lo pasaron caminando entre multitudes en las aceras y por los mercados, cuenta.

“Todos los lugares sagrados o históricos estaban abarrotados de turistas no japoneses vestidos con kimonos y sandalias, sacándose fotos para Instagram.”

Aumento del número de visitantes

Bowerman atribuye el problema a varios factores, entre ellos la demanda acumulada tras la pandemia, los precios económicos de los billetes de avión a un número cada vez mayor de destinos asiáticos, una clase media creciente y deseosa de viajar en numerosos países (incluidos los dos países más poblados del mundo, India y China) y las atractivas campañas promocionales de diversas oficinas de turismo.

Mientras tanto, cada vez más turistas nacionales exploran sus propios países.

“Es casi como si el genio hubiera salido de la lámpara”, dice Bowerman sobre el auge de los viajes. “¿Cómo se vuelve a meter?”

La Asociación de Viajes de Asia Pacífico (PATA) informa que el turismo en Asia se ha recuperado de forma espectacular tras la pausa provocada por la pandemia. Según su último informe de mitad de año, el noreste de Asia (que incluye China, Japón y Corea del Sur) lidera la recuperación con un crecimiento turístico fenomenal del 20 % durante el primer semestre de 2025. Incluso destinos antes poco frecuentados, como Mongolia, registran aumentos en el número de visitantes.

En el sudeste asiático, que está a punto de entrar en su temporada alta tradicional, el turismo está creciendo con especial rapidez en Vietnam. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, las llegadas internacionales aumentaron un 21 % durante el primer semestre de este año.

Dos de los destinos más emblemáticos de Vietnam, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se han vuelto cada vez más concurridos: la pintoresca bahía de Ha Long, con sus cruceros turísticos, y la histórica Hoi An, con sus estrechas calles repletas de peatones.

“En cuanto un lugar recibe la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, todo el mundo quiere ir”, lamenta Bowerman. “Vietnam es muy popular tanto entre el turismo nacional como entre el extranjero. Y Vietnam es un país con más de 100 millones de habitantes. Hay muchísimos turistas. Mucha gente visita esos destinos”.

Mientras tanto, el número de visitantes internacionales en Tailandia ha disminuido aproximadamente un 6% con respecto al año pasado, según estadísticas del gobierno. Pero jamás lo adivinarías al visitar algunos de sus sitios más populares.

El gobierno de Phuket anunció recientemente planes para abordar algunos de los principales desafíos que enfrenta la isla, como la congestión vehicular y la escasez de agua, mientras lucha por mantenerse al ritmo del crecimiento. Otros temas polémicos en la isla incluyen la gestión de residuos y el consumo de marihuana : la despenalización del cannabis en 2022 impulsó la apertura de dispensarios y cafeterías en todo el país, especialmente en zonas turísticas.

Muchos visitantes de Phuket realizan excursiones de un día a las islas cercanas, como Maya Bay, en las islas Phi Phi, famosa por la película La Playa del año 2000, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Décadas después, las aguas cristalinas de la bahía y su playa en forma de media luna siguen atrayendo a los fans de la película.

“Hicimos una excursión en barco a las islas Phi Phi, pero no estábamos solos”, recuerda Gabi Jiménez, una viajera estadounidense que visitó Tailandia a principios de este año.

“Debía de haber más de 100 barcos haciendo el mismo recorrido con múltiples paradas al mismo tiempo. Concretamente en Maya Bay, lo que debería haber sido una parada de 10 minutos acabó siendo más de una hora intentando abrirnos paso entre la multitud solo para llegar a la playa y volver.”

Nikki Scott, fundadora y editora de Backpacker Network y de la revista South East Asia Backpacker , cita tres efectos perjudiciales principales que conlleva el exceso de turistas: la destrucción del medio ambiente local debido a la construcción, los impactos negativos sobre la naturaleza y los recursos causados ​​por el exceso de visitantes y la erradicación de la cultura local para satisfacer las demandas turísticas.

“Desafortunadamente, hay muchos lugares en Asia que están experimentando el impacto del turismo excesivo de diversas maneras”, afirma.

“Los lugares más vulnerables (en el sudeste asiático) son las islas y las playas.”

Coincide con Gary Bowerman en que la isla indonesia de Bali es uno de los ejemplos más flagrantes.

“Desde la contaminación por plásticos hasta la escasez de agua y los terribles atascos de tráfico, Bali es uno de los lugares más afectados por el turismo masivo”, explica.

“Más recientemente, Bali sufrió las peores inundaciones en décadas, lo que muchos atribuyen en parte a problemas ambientales causados ​​por el turismo excesivo. Con la destrucción de los arrozales de Bali para dar paso al hormigón en la construcción de nuevos hoteles y villas, la isla sufre graves problemas de drenaje, lo que agravó las inundaciones.”

Pero los problemas ambientales relacionados con el turismo han estado latentes en el sudeste asiático desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes del auge posterior al COVID.

Otra isla paradisíaca que se convirtió en víctima de su propia popularidad fue Boracay, en Filipinas. Las autoridades cerraron la isla al turismo durante seis meses en 2018 para reformar el sector turístico y dar a lugares famosos como la playa de Puka la oportunidad de recuperarse del turismo masivo. Las autoridades la cerraron de nuevo, durante dos años, durante la pandemia.

El gobierno filipino también impuso un límite a la llegada de turistas a Boracay, reforzó la protección ambiental y prohibió los alojamientos sin licencia. El centro de buceo New Wave Divers, en Boracay, informó a principios de este año que las medidas parecen estar funcionando: hay menos gente y el agua está mucho más limpia para bucear, practicar esnórquel y nadar.

Tailandia ha estado probando una estrategia similar en Maya Bay durante los últimos años. La autoridad del parque nacional prohibió el turismo durante cuatro años y ahora impone un cierre de dos meses cada año (normalmente entre agosto y septiembre) para que los ecosistemas marinos y costeros puedan recuperarse.

Sin embargo, las autoridades siguen teniendo dificultades para controlar el número de visitantes, muchos de los cuales continúan desafiando las normas claramente publicadas .

Impacto en la vida local

La mayoría de las principales ciudades de Asia se han visto menos afectadas por la afluencia de visitantes —Seúl, en particular, se está beneficiando del actual furor por el K-pop— porque cuentan con la infraestructura necesaria para absorberlos.

Kioto, sin embargo, no tiene tanta suerte. Según las autoridades de la ciudad de Kioto, en 2024 la ciudad histórica recibió un total combinado de más de 56 millones de turistas, tanto nacionales como internacionales.

Además de perjudicar la experiencia turística, está teniendo un impacto negativo en la vida local. Los residentes de esta ciudad de aproximadamente 1,5 millones de habitantes están especialmente molestos por las multitudes de turistas que congestionan las estrechas calles y callejuelas del centro y saturan los trenes y autobuses públicos, de los que dependen los lugareños para ir al trabajo y a la escuela.

Aproximadamente el 90% de los residentes de Kioto encuestados por el periódico japonés Yomiuri Shimbun se quejaron del turismo masivo. Además de la aglomeración, una de las principales quejas fue el comportamiento grosero o irrespetuoso de los turistas extranjeros, quienes parecen tratar a Kioto como un parque temático en lugar de una ciudad antigua, venerable y profundamente espiritual.

“El carácter nacional tradicionalmente conservador de Japón implica una sensación de desorientación ante la pérdida de equilibrio cuando una de cada tres personas es un turista extranjero”, explica Yusuke Ishiguro, profesor asociado de la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de Medios de Comunicación, Comunicación y Turismo de la Universidad de Hokkaido.

“Desafortunadamente, las políticas y empresas turísticas de Japón se han centrado tradicionalmente en aumentar el número de visitantes. Por lo tanto, actualmente se encuentran en la fase de ‘consideración’ y, en realidad, no están haciendo nada”.

Ishiguro afirma que las autoridades han introducido cámaras de circuito cerrado para controlar el comportamiento de los turistas e impuestos hoteleros para reducir los incentivos económicos, pero añade que ninguna de las dos medidas ha dado lugar a una solución fundamental al problema del turismo excesivo en Kioto y otros lugares.

«Las únicas medidas eficaces», afirma, «son las barreras físicas para controlar el flujo turístico y el establecimiento de límites de aforo. Sin embargo, estas solo son viables en zonas rurales como Shirakawa-go y la ciudad de Biei, donde las relaciones entre los distintos actores son relativamente sencillas. En ciudades como Kioto, es imposible, ya que los hoteleros y los anfitriones de Airbnb buscan llenar sus habitaciones a diario».

Aun así, Kioto lo está intentando. El año pasado, la ciudad prohibió a los turistas adentrarse en las callejuelas privadas del barrio de Gion y tomar fotografías sin autorización, después de que las geishas locales se quejaran de ser acosadas por extranjeros que buscaban sacarles fotos. Los infractores podrían enfrentarse a multas de hasta 10 000 yenes (65 dólares).

La lucha por el equilibrio

Los titulares sobre el turismo masivo en la región en los últimos años sugieren que los informes de mal comportamiento turístico están aumentando a medida que crece el número de visitantes.

Bali, por ejemplo, siempre ha tenido entre los viajeros internacionales la reputación de ser más liberal y de mente más abierta de lo que realmente es, dice Bowerman.

“En realidad es un destino muy, muy espiritual. Pero la gente va allí y se comporta mal, quitándose la ropa para tomarse fotos en los templos, o circulando en moto sin camiseta, sin casco, ese tipo de cosas que sientan muy, muy mal a los lugareños.”

Esta lucha por equilibrar el crecimiento económico impulsado por el turismo y la calidad de vida local es un microcosmos de lo que está sucediendo en toda Asia.

“Nos encontramos en una región donde los gobiernos, en particular, han destacado o identificado los viajes y el turismo como un pilar del crecimiento económico”, afirma Bowerman.

“Consideran que el turismo es una plataforma muy, muy importante para atraer inversiones y para la promoción de la marca nacional, y que es fundamental para el futuro del país, así como para crear oportunidades de empleo e ingresos.”

Además, considera que a menudo falta la fuerza de voluntad para afrontar el problema.

“Se pueden establecer leyes o reglamentos, pero hacerlos cumplir es muy, muy difícil. Ningún país quiere dar la impresión de estar encarcelando turistas. Simplemente da muy mala imagen.”

¿Y cómo evitar las multitudes? Hay muchísimos lugares preciosos en países populares que no están abarrotados de turistas y que requieren muy poco esfuerzo para visitarlos. Y si aun así quieres visitar un lugar famoso por su afluencia turística, considera viajar fuera de la temporada alta, incluyendo los días festivos nacionales.

“Incluso en los destinos turísticos más populares, es fácil encontrar zonas poco exploradas simplemente alejándose de los caminos más transitados”, sugiere Scott.

En lugar de seguir a la multitud o los consejos de los influencers, aventúrate por tu cuenta y descubre qué encuentras. Hablar con la gente local también es una excelente manera de descubrir lugares poco conocidos. Estas paradas y viajes improvisados ​​suelen ser lo mejor del viaje de un viajero.