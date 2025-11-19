El Supremo Tribunal Federal de Brasil condena a militares por planear el asesinato de Lula da Silva

De los 10 acusados, nueve son altos mandos militares y uno es miembro de la Policía Federal. El panel de cuatro jueces condenó por unanimidad a nueve de ellos y absolvió a un general retirado por falta de pruebas suficientes.

Río de Janeiro (AP) —Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a altos mandos militares y a un agente de la policía federal a hasta 24 años de prisión tras encontrarlos culpables de intentar un golpe de Estado y de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de otras autoridades.

En septiembre, el panel del Supremo Tribunal condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar la organización criminal que intentó revertir las elecciones de 2022, cuando Lula derrotó a Bolsonaro. En ese momento, el panel también condenó a otros aliados cercanos que, según los jueces, formaban parte del “grupo central”.

El martes, el panel condenó a los acusados de planear las acciones violentas de la organización criminal, que incluían un complot para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes.

De los 10 acusados que formaban parte de este grupo, nueve son altos mandos militares y uno es miembro de la policía federal.

El panel de cuatro jueces condenó por unanimidad a nueve de ellos, absolviendo a un general retirado por falta de pruebas suficientes.

Siete de ellos fueron condenados por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño agravado y deterioro de patrimonio protegido.

Dos fueron condenados por delitos menos graves de asociación criminal e incitación pública a la animosidad entre las Fuerzas Armadas y las autoridades constitucionales.

Las sentencias oscilaron entre 1 año y 11 meses y 24 años, y cuatro acusados recibieron penas de prisión superiores a dos décadas.

“Brasil, una vez más, debido a la irresponsabilidad y falta de patriotismo de algunos, coqueteó y casi cayó en un abismo de oscuridad institucional”, dijo el juez Flávio Dino al emitir su voto, en referencia a la dictadura militar de Brasil (1964-1985).

“No fue solo un paseo por el parque. Fue un golpe que iba a arrestar y matar personas, revocar la constitución, la ciudadanía y la prensa libre. Y esto no son conjeturas: estaba escrito en la planificación incautada a estos diversos agentes públicos”, añadió.

La semana pasada, el procurador general Paulo Gonet señaló pruebas de que un agente de la policía federal se infiltró en el equipo de seguridad del entonces presidente electo para facilitar los planes violentos del grupo.

El plan no avanzó debido a la falta de apoyo del comandante del Ejército, según Moraes, quien supervisa el extenso caso del golpe.

Los condenados solo comenzarán a cumplir sus penas una vez que se agoten las apelaciones.

Ese también es el caso de Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario desde agosto.

El panel rechazó recientemente un recurso presentado por el equipo legal del expresidente, pero otro podría ser presentado esta semana.

El juicio de Bolsonaro fue noticia mundial. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó un arancel del 50 % sobre los productos importados de Brasil y citó en parte el caso de Bolsonaro, al que calificó de “caza de brujas”.

Eso provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, que los expertos describieron como el punto más bajo en más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y el mes pasado se reunieron en Malasia durante la cumbre de la ASEAN.