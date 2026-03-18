El presidente de Cuba promete una “resistencia inexpugnable” a cualquier intento de Estados Unidos de controlar la isla

Mientras el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, acusa a Washington de intensificar una “guerra económica”, ciudadanos cubanos expresan temor e incertidumbre ante un eventual conflicto, aunque también mantienen esperanzas de diálogo entre ambas naciones.

(CNN) – Cualquier intento de Estados Unidos por tomar el control de Cuba se encontraría con una “resistencia inexpugnable”, declaró el martes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, mientras se restablecía el suministro eléctrico en algunas partes de la isla tras el colapso de la red eléctrica a nivel nacional.

Las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado aislar a Cuba durante más de seis décadas, afirmó Díaz-Canel en una desafiante publicación en X, acusando a Washington de utilizar ahora la debilidad económica como un “pretexto indignante” para apoderarse de ella.

«Solo así se puede explicar la feroz guerra económica, que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo», afirmó. «Ante el peor escenario, Cuba se enfrenta a una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable».

El presidente estadounidense Donald Trump ha provocado repetidamente a la dirigencia comunista cubana con amenazas de toma del poder. Tras sugerir el lunes que podía hacer lo que quisiera con la isla, Trump declaró el martes: “Pronto haremos algo con Cuba”.

Cuba necesita “gente nueva al mando”, dijo Rubio el martes. “Su economía no funciona… Están en muchos problemas, y los que están al mando no saben cómo solucionarlos, así que tienen que poner a gente nueva al mando”.

Cuba ha sufrido un duro golpe económico desde que Estados Unidos bloqueó de facto su suministro de petróleo a principios de este año, privando a su anticuada red eléctrica de su principal fuente de combustible.

La mayor parte de los 10 millones de habitantes de la isla se quedaron sin electricidad el lunes, ya que el primer colapso de la red eléctrica a nivel nacional obligó a los residentes a cocinar con gas a la luz de sopletes y velas.

Se redujeron las horas lectivas y se aplazaron los principales eventos deportivos, debido a la acumulación de basura en algunos barrios por la falta de combustible para los camiones de recogida de residuos.

Para la tarde del martes, se había restablecido el suministro eléctrico a aproximadamente el 55% de los clientes en la capital, La Habana, y en algunos lugares de las regiones occidental y centro-oriental de la isla.

Los apagones han agravado las ya de por sí difíciles condiciones de vida de los cubanos, que durante meses han sufrido cortes de luz esporádicos.

La incertidumbre sobre cualquier medida que tome Estados Unidos para cumplir sus amenazas está aumentando la ira y la ansiedad, pero Marianela Álvarez, residente de La Habana, dijo a Reuters que los cubanos no quieren la guerra.

“Nosotros, como personas, como civiles, no estamos preparados para una guerra”, dijo. “Quiero que Trump lo entienda, que nos deje en paz”.

Luis Enrique García, residente de La Habana, declaró a la agencia de noticias que teme por su país, pero que mantiene la esperanza de que se inicien conversaciones.

“Creo sinceramente que habrá diálogo y entendimiento, porque es el amor lo que debe unir a los seres humanos, no la guerra”, afirmó.

Sin embargo, no todos estaban tan seguros.

«No confío en dialogar con Trump», declaró a Reuters Amed Echenique, residente de La Habana. «No confío en Trump como persona, ni siquiera con lo poco que sé de él. Y eso no me da ninguna esperanza».

Díaz-Canel confirmó el viernes que funcionarios cubanos habían mantenido conversaciones con Estados Unidos para “identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

Trump había dicho anteriormente que Washington estaba manteniendo conversaciones con Cuba, pero esta fue la primera confirmación procedente de La Habana.