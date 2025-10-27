El peso argentino se fortalece tras victoria electoral de Milei en comicios legislativos

La moneda local apreció un 3% frente al dólar en los mercados formales e informales, mientras los dólares financieros registraron caídas de hasta 6.6% en un día de euforia bursátil.

(EFE) – El peso argentino experimentó una notable apreciación del 3% frente al dólar este lunes, impulsado por el triunfo electoral del partido del presidente Javier Milei en los comicios legislativos. En el Banco Nación, la divisa estadounidense cerró a 1.460 pesos para la venta, con una caída de 55 unidades.

El mercado informal siguió la tendencia: el dólar blue retrocedió 60 pesos hasta 1.465. Los dólares financieros mostraron descensos más pronunciados, con el contado con liquidación (CCL) cayendo un 6.6% y el MEP un 6.2%.

Análisis de los movimientos cambiarios

Los economistas atribuyen esta dinámica a la mayoría legislativa obtenida por La Libertad Avanza, que fortalece las expectativas de reformas laborales y tributarias. Juan Manuel Franco de SBS señaló que los mercados evidenciaron “una alta cobertura cambiaria en la previa electoral y un incremento en la demanda de pesos”.

La victoria oficialista, que superó las proyecciones con una diferencia de diez puntos sobre el peronismo, se produjo en un contexto de volatilidad financiera mitigada por el respaldo estadounidense, incluyendo inyecciones de dólares al mercado local.

Los analistas anticipan que la evolución cambiaria dependerá de la postura oficial frente a la depreciación del dólar y la posible reaparición de demanda privada.