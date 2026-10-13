El papa León XIV ya se encuentra en el hospital para ser operado de un nódulo en el pulmón

(EFE) – El papa León XIV será operado este martes por la tarde en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el nódulo que le fue detectado en un pulmón, según ha anunciado la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice ha llegado poco después de las 13 horas al centro sanitario, ubicado en el norte de Roma, que vuelve a ser escenario de un pontificado, como ya ocurrió en los últimos meses de vida de Francisco y en el largo papado de Juan Pablo II.

No obstante, en esta ocasión Prevost no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los papas, ya que se encuentra en reestructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña ubicada también en la décima planta del hospital romano.

Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital, donde Juan Pablo II fue hospitalizado 10 veces y por ese motivo en 1996, incluso bromeó diciendo: “El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli”.

Francisco y Juan Pablo II también fueron tratados en Gemelli

Francisco y Juan Pablo II han sido los únicos pontífices que han sido tratados en el Gemelli, ya que Benedicto XVI nunca fue hospitalizado y solo visitó allí a su hermano ingresado.

Con anterioridad, en caso de enfermedad, los pontífices siempre habían sido tratados dentro del Vaticano, incluso instalando un quirófano. Y Pío XII, por ejemplo, murió en la residencia de Castel Gandolfo.

El grave atentado cometido por el terrorista turco Ali Agca en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981 obligó al Vaticano a pensar en la necesidad de tener una estructura hospitalaria preparada en cualquier momento para los papas, de manera que se reservó una parte de la planta 10 del gigantesco hospital romano, en el norte de la ciudad.

En caso de hospitalización, en la planta y la entrada del hospital siempre se establece un severo protocolo de seguridad de la Policía italiana y de la Gendarmería vaticana.

Como en las últimas hospitalizaciones de Francisco, muchos se preguntan qué ocurre en el Vaticano cuando un papa se encuentra ingresado.

En realidad, al papa solo se le sustituye cuando se declara la “sede vacante”, es decir, la situación que surge cuando el pontífice muere o renuncia.

Aun así, algunos días antes de ser hospitalizado, el papa nombró al nuevo decano del Colegio Cardenalicio, el filipino Luis Antonio Tagle, quien tiene la tarea de invitar a todos los purpurados a Roma para el cónclave y organizarlo.

En caso de hospitalización, la práctica habitual, como ocurrió, por ejemplo, durante las diversas operaciones a las que se sometió Francisco, es que se suspenden las principales actividades en espera de la recuperación, pero incluso el papa puede seguir tomando decisiones y firmando documentos mientras se recupera en el hospital.

Parolin destaca la “serenidad” del papa

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó la «serenidad» del papa León XIV en anunciar que será operado de un nódulo en un pulmón y aseveró que “tiene confianza en que todo se resolverá lo antes posible”.

“A todos nos ha impresionado la serenidad con la que el papa ha anunciado esta intervención. Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones”, dijo el cardenal italiano respondiendo a los medios al margen de un evento.

Parolin también explicó que pudo ver al pontífice en la tarde del lunes y que hablaron “con mucha serenidad”, aunque confesó que está preocupado porque comentó: “Desde luego, no me esperaba algo así”.