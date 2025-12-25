El Papa León XIV llama en Navidad a asumir la paz como una responsabilidad: “El nacimiento de Jesús es el nacimiento de la paz”

Durante su mensaje de Navidad desde el Vaticano, el Papa centró su reflexión en la necesidad de transformar la fe en acciones concretas, poniendo énfasis en la atención a los más vulnerables y en la urgencia de avanzar hacia soluciones pacíficas frente a los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo.

En su tradicional mensaje de Navidad Urbi et Orbi, el Papa León XIV centró su reflexión en la paz como una tarea que exige compromiso personal y colectivo, afirmando que el nacimiento de Jesucristo representa “el nacimiento de la paz verdadera”, capaz de vencer el odio y la violencia a través del amor misericordioso.

Durante su mensaje, el Pontífice recordó que la Navidad no es solo una celebración litúrgica, sino un acontecimiento que interpela la vida cotidiana de las personas y de las naciones.

“La paz no es únicamente la ausencia de conflicto, sino el fruto de corazones reconciliados, capaces de perdonar y asumir responsabilidades”, señaló.

León XIV destacó que Jesús nació en la pobreza, en un establo y sin lugar en el albergue, subrayando que ese gesto revela la opción de Dios por la humildad y la cercanía con quienes sufren.

Según explicó, el pesebre simboliza la identificación de Cristo con los marginados, los excluidos y los más vulnerables, recordando que la verdadera grandeza se expresa en la solidaridad.

En su reflexión, el Papa insistió en que la paz cristiana implica reconocer los propios errores, pedir perdón y comprometerse con los demás. Citando una idea central de su mensaje, afirmó que Dios “no puede salvarnos sin nuestra colaboración”, enfatizando que la construcción de un mundo más justo comienza con decisiones personales guiadas por el amor y la misericordia..