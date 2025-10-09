El papa León XIV denuncia la “dictadura” de la desigualdad económica en su primer documento pontificio

En su exhortación apostólica "Dilexi te", el primer pontífice estadounidense critica las estructuras económicas injustas y reafirma el compromiso de la Iglesia con los migrantes y los pobres.

El papa León XIV publicó este jueves su primer documento importante, una exhortación apostólica de 40 páginas donde denunció la “dictadura” de la desigualdad económica y reafirmó el compromiso católico con los migrantes “rechazados”. En “Dilexi te” (“Te he amado”), el pontífice estadounidense insistió en que “las estructuras injustas deben ser reconocidas y erradicadas” mediante políticas efectivas para el cambio social.

El documento, que según reveló el Vaticano originalmente preparaba el papa Francisco antes de su muerte, representa una clara continuidad con las críticas al sistema económico global de su predecesor. León XIV advirtió contra teorías que justifican el statu quo económico y enfatizó que “la dignidad de cada persona humana debe ser respetada hoy, no mañana”.

Continuidad del legado de Francisco

El nuevo pontífice retomó la terminología de Francisco al condenar la “economía que mata” y rechazó los “datos pseudocientíficos” que promueven la idea de que el libre mercado resolverá automáticamente la pobreza. La exhortación también incluyó una firme defensa de los migrantes, describiéndolos como “misioneros de esperanza” y señalando que “en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a la puerta”.

El cardenal Michael Czerny confirmó durante la presentación que aunque el documento retomaba trabajo iniciado por Francisco, ahora representa el magisterio oficial de León XIV. La publicación coincidió con reuniones del papa con líderes sindicales de Chicago y el obispo Mark Seitz de Texas, reforzando su mensaje sobre la opción preferencial por los pobres que caracterizó al catolicismo latinoamericano.