El papa León XIV canonizará a los primeros santos venezolanos en una ceremonia histórica en el Vaticano

El papa León XIV oficiará este domingo en el Vaticano la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela, en una ceremonia considerada un hito histórico y espiritual para el país. La proclamación tendrá lugar durante una misa multitudinaria, en la que también serán canonizados beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.

Un momento de reconciliación y esperanza para Venezuela

Durante las actividades previas a la ceremonia, el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, Edgar Peña Parra, destacó que estas canonizaciones representan “un ejemplo universal capaz de inspirar fraternidad, servicio y esperanza”, y que el reconocimiento de Hernández es “un don para toda la Iglesia”.

El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, describió la canonización como “una causa país” que ofrece esperanza en medio de la crisis que atraviesa Venezuela. Por su parte, el cardenal Baltazar Porras subrayó que “la paz no se encuentra, sino que se construye”, recordando que requiere convicción y esfuerzo diario.

Hernández, médico nacido en Isnotú en 1864, fue beatificado en 2021 tras el reconocimiento del milagro de una niña que sobrevivió a un disparo en la cabeza. Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, dedicó su vida a la educación y al servicio de los más necesitados. Su canonización consolida un momento de profunda emoción para los fieles venezolanos.