El oro rompe todos los récords históricos al superar los 4.000 dólares por onza en medio de la incertidumbre global

El metal precioso marcó un máximo sin precedentes de 4.059 dólares impulsado por las compras de bancos centrales, la debilidad del dólar y las tensiones geopolíticas, con una revalorización del 54% en 2025.

(EFE) – El oro alcanzó este miércoles un hito histórico al superar por primera vez la barrera de los 4.000 dólares por onza, estableciendo un nuevo récord intradía de 4.059,31 dólares según datos de Bloomberg. El metal precioso registró una subida del 1,84% respecto al cierre anterior, consolidando una tendencia alcista que lo encamina hacia su mejor año desde 1979 con una revalorización superior al 54% en lo que va de 2025.

Factores detrás del rally alcista

Los analistas identificaron múltiples impulsores detrás de este comportamiento excepcional. “Los 4.000 dólares no es solo un número redondo: es una señal de desconfianza hacia los mercados tradicionales”, explicó Sergio Ávila, analista de IG. Las compras masivas por parte de los bancos centrales de mercados emergentes, particularmente aquellos que reducen el peso del dólar en sus reservas, constituyeron un factor determinante en esta escalada.

El contexto de incertidumbre política, con el cierre parcial del gobierno federal estadounidense y la crisis gubernamental en Francia, alimentó la demanda del activo refugio por excelencia. Los expertos de Vontobel destacaron que el oro “ya ha alcanzado 52 nuevos máximos históricos solo este año”, mientras que los flujos hacia los fondos cotizados (ETF) de oro registraron en septiembre su mejor mes de la historia.

La combinación de tensiones geopolíticas, perspectivas de recortes de tasas en Estados Unidos y el debilitamiento del dólar crearon el ambiente perfecto para esta rally sin precedentes. Los analistas de Deutsche Bank y Bank of America mantuvieron su perspectiva alcista para el metal, anticipando que los factores estructurales y cíclicos continuarán sustentando su valoración en el futuro inmediato.