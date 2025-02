El mensaje de Trump a Zelensky: “Puede volver cuando esté listo para la paz”

El presidente de Estados Unidos, tras el tenso cruce que terminó con Zelensky abandonando la Casa Blanca, publicó en Truth Social que su homólogo "no está listo para la paz".

(CNN)— El presidente Donald Trump dijo que el presidente Volodymyr Zelensky puede regresar a la Casa Blanca “cuando esté listo para la paz”, después del acalorado intercambio en la Oficina Oval el viernes.

“Tuvimos una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ”, escribió Trump en.

“Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su adorado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz”, dijo Trump.

Zelensky abandona la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, abandonó la Casa Blanca hace unos momentos después de un intercambio de gritos con el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance frente a los medios de comunicación en la Oficina Oval.

Partió sin firmar el acuerdo sobre minerales y sin celebrar la conferencia de prensa conjunta con Trump, como estaba previsto anteriormente.

No habló con los medios antes de partir en su caravana.

Analista dice que el intercambio entre Trump y Zelensky fue una “táctica total de intimidación del presidente de EE. UU.”

Olga Tokariuk, asociada académica del Foro Ucraniano del centro de estudios británico Chatham House, dijo que el presidente Donald Trump estaba “del lado del agresor” luego de su tenso intercambio en la Oficina Oval con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos han utilizado tácticas de intimidación total. Esto no es diplomacia. Esto no es neutralidad. Esto es ponerse del lado del agresor y tratar de acabar con la víctima”, dijo Tokariuk en una publicación en X.

Tokariuk también es investigador no residente del Centro de Análisis de Políticas Europeas.