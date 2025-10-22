El máximo tribunal de la ONU reprende a Israel por las restricciones de ayuda a Gaza durante la guerra

El máximo tribunal de la ONU determinó que el gobierno israelí debe facilitar la ayuda humanitaria en el territorio ocupado y respaldó el trabajo de UNRWA, en una decisión que incrementa la presión internacional.

(CNN) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación legal de cooperar con las agencias de la ONU para garantizar la ayuda humanitaria en Gaza.

El tribunal señaló que “La potencia ocupante nunca puede invocar razones de seguridad para justificar la suspensión general de todas las actividades humanitarias”, en una clara reprimenda al bloqueo impuesto sobre el territorio palestino.

La corte también exoneró a UNRWA, determinando que Israel no presentó pruebas suficientes sobre infiltración masiva de Hamás en la agencia.

Implicaciones legales y respuestas

El juez Iwasawa Yuji enfatizó que “las Naciones Unidas, actuando a través de la UNRWA, han sido un proveedor indispensable de ayuda humanitaria” y recordó la prohibición de usar el hambre como método de guerra.

Israel rechazó el fallo calificándolo de “vergonzoso” y “documento político”, mientras la opinión se suma a otras decisiones recientes de la CIJ sobre la ocupación israelí. Aunque no vinculante, el pronunciamiento representa un significativo respaldo legal al papel humanitario de la ONU en medio del conflicto y aumenta el aislamiento diplomático de Israel en foros internacionales.