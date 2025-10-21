El Louvre reabre con una herida abierta: El robo que en siete minutos fracturó su seguridad

(EFE) – El Museo del Louvre reabrió sus puertas este miércoles, pero la Galería de Apolo, escenario de un audaz robo hace tres días, permanecerá cerrada por tiempo indefinido.

El comando, compuesto por cuatro ladrones, sustrajo ocho joyas invaluables de la corona francesa en una operación de solo siete minutos, valorada en 88 millones de euros. Las piezas sustraídas representan una parte de la historia y del patrimonio francés, según destacan los especialistas.

Un debate candente sobre la seguridad

La reapertura parcial no silencia el intenso debate sobre las fallas de seguridad. La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, comparece este miércoles ante el Senado francés para responder por las vulnerabilidades que facilitaron el golpe.

El historiador Éric Anceau afirmó que este robo “supera incluso al de la Mona Lisa en 1911”, subrayando el valor histórico e inestimable del patrimonio perdido.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, reconoció que el suceso es “un ataque grave a nuestro patrimonio” y una herida para la nación, mientras defiende la implementación progresiva de las auditorías de seguridad encargadas por Des Cars.