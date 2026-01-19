El Louvre publica video de su infame robo: Siete minutos que exhiben su vulnerabilidad

Imágenes inéditas muestran la facilidad del atraco mientras huelgas y fallos estructurales paralizan la institución cultural.

Tres meses después del espectacular robo en la Galería de Apolo, lña liberación de imágenes de cámaras de seguridad confirma la alarmante vulnerabilidad del Museo del Louvre.

El video muestra con crudeza la rapidez y facilidad con la que dos encapuchados rompieron las vitrinas y se apoderaron de joyas de valor incalculable en menos de siete minutos, ante la mirada impotente de los vigilantes.

Fallas sistémicas expuestas

El asalto, donde solo se recuperó una de las nueve piezas robadas valoradas en 88 millones, evidenció graves grietas de seguridad ya denunciadas en informes previos. La escasez de personal y la obsolescencia de los sistemas de vigilancia son problemas crónicos, según auditorías.

Según reportó El País, esta crisis se entrelaza con el malestar laboral. Una huelga de empleados, que exigen mejoras salariales y más recursos, ha obligado al cierre total del museo en tres ocasiones recientes.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d’Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

La gestión de la presidenta, Laurence des Cars, está en entredicho mientras negocia con el Ministerio de Cultura. El Louvre enfrenta así un desafío múltiple: recuperar un patrimonio irreparable, modernizar su seguridad decadente y resolver un conflicto social que mantiene sus puertas cerradas.