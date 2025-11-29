Mundo estados unidos

Con información de CNN

El llamado de Donald Trump: “Consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”

Por CNN Chile

29.11.2025 / 11:44

{alt}

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las aerolíneas, pilotos y redes criminales a evitar el espacio aéreo venezolano. Esto, luego de su reciente anuncio de que los ataques terrestres contra las redes de narcotráfico en el país caribeño comenzarán “muy pronto”.

(CNN)—El presidente Donald Trump emitió una amplia directiva en redes sociales este sábado por la mañana, en la que advirtió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

La advertencia se produce después de que Trump sugiriera el jueves que Estados Unidos se prepara para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela, y afirmara que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, dijo Trump el jueves. “Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País Francisco Vidal elogia consulta del PDG y afirma que aún hay un gran porcentaje de votantes en “duda”
Encuesta Panel Ciudadano: Un 49% de los votantes de Parisi apoyaría a Kast en segunda vuelta y un 16% a Jara
Caso Vicente: Perrito mutilado en vías del tren en La Araucanía motivó querella por maltrato con ensañamiento
Premios de hasta $5 millones: Abren concurso para emprendedores con negocios de al menos un año
El llamado de Donald Trump: “Consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”
Encuesta Panel Ciudadano: Kast obtiene el 60% de los apoyos y Jara un 40% de cara a la segunda vuelta