“Ver la etiqueta de ‘hecho en’ es clave. Si es hecho en Chile es hermoso”: El llamado a repensar el consumo por impacto ambiental

La fundadora de Going Green, Juanita Landinez, advirtió sobre el impacto de la moda en el planeta, defendió la producción local y subrayó la necesidad de educación ecológica y hábitos de consumo responsables para reducir la huella de carbono.

La fundadora de Going Green, Juanita Landinez, destacó la urgencia de comprender la sostenibilidad desde una mirada integral que involucre el medioambiente, la sociedad y la economía.

En conversación con Hoy Es Noticia, Landinez advirtió sobre el impacto ambiental de la industria de la moda, una de las más contaminantes del planeta, y criticó el modelo de consumo que esta promueve.

“El tema de la moda es complicado. Te crea la necesidad de comprar, comprar, comprar, y la que compraste ayer ya no te sirve”, señaló, subrayando la importancia de optar por la moda circular y el consumo consciente.

En esa línea, invitó a mirar las etiquetas antes de comprar y valorar lo local.

“El ver la etiqueta de ‘hecho en’ es clave. Si es hecho en Chile es hermoso, hay que apoyar la industria nacional, porque al apoyar lo local no se cuenta la huella de carbono que se genera en el traslado”, sostuvo.

La fundadora de Going Green también se refirió al rol de la educación ambiental y a la influencia de las redes sociales en los hábitos de consumo.

“En el colegio no te la van a enseñar. Los influencers tenemos un rol importante”, dijo, agregando que el consumismo se ha extendido a todas las generaciones.

“Uno tiene que cuestionarse si lo que acabo de comprar lo usaré más de cinco minutos”, añadió

En cuanto a prácticas sostenibles, Landinez destacó la necesidad de eliminar los plásticos de un solo uso y promover alternativas duraderas. “Por ejemplo, una botella plástica se puede reemplazar por una reutilizable”, ejemplificó.

También apuntó a la alimentación como un factor clave en la huella de carbono global.

“La carne genera bastante huella de carbono y es la principal causa de la deforestación en el mundo”, precisó.

Sobre la próxima Cumbre del Clima (COP), Landinez resaltó su relevancia no solo política, sino también como espacio de aprendizaje e intercambio.

“Es también un espacio para que las personas aprendan, se inspiren y hagan redes de contacto”, puntualizó.