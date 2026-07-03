El itinerario del funeral del líder supremo de Irán, Ali Jamenei: Conoce los detalles

(CNN) — El funeral del ayatolá Ali Jamenei durará varios días. Esto es lo que se espera para la próxima semana:

3 de julio: en una ceremonia celebrada este viernes en Teherán, las delegaciones extranjeras son recibidas por altos funcionarios iraníes, entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

4 de julio: la parte pública del funeral comienza el sábado a las 6:00 a.m. (hora local), cuando la mezquita Imam Jomeini de Teherán abre sus puertas para una ceremonia de despedida ininterrumpida de 24 horas.

5 de julio: el segundo día está dedicado a las oraciones fúnebres por Jamenei y sus familiares, tras las cuales continuará la ceremonia pública de despedida.

6 de julio: este día tendrá lugar la procesión fúnebre principal en Teherán. Se espera que la ceremonia comience a las 6:00 a.m., hora local, y la procesión, que incluye oraciones fúnebres, recorrerá los 10 kilómetros que separan la Plaza Imam Hossein de la Plaza Azadi.

7 de julio: se celebrarán oraciones en la Mezquita Jamkaran de Qom, una importante ciudad santa situada a unos 150 kilómetros al sur de Teherán. Si las condiciones lo permiten, también podría celebrarse una procesión fúnebre en este lugar.

8 de julio: el cuerpo de Jamenei será trasladado a la ciudad iraquí de Nayaf, en un intento del régimen por demostrar que su ideología revolucionaria aún trasciende fronteras. Se ofrecerá una recepción oficial a la que asistirán el primer ministro iraquí, altos funcionarios del gobierno y líderes religiosos, antes de que el cortejo fúnebre se dirija al Santuario del Imam Ali, un importante lugar de peregrinación para los musulmanes chiítas. Posteriormente, el cuerpo será trasladado en helicóptero al Santuario del Imam Hussein en Karbala, a unos 80 kilómetros de distancia, antes de regresar a Irán.

9 de julio: Jamenei será enterrado en el santuario del Imam Reza, uno de los lugares más sagrados del Islam chiíta, en Mashhad, la ciudad donde nació.